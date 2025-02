Seth Rollins: «Pat McAfee es especial»

Desde que empezó su aventura en WWE, Pat McAfee se ganó a todo el mundo. Tenemos que irnos realmente a NXT, donde no solo desplegó todo su carisma sino también tuvo algunos combates que fueron muy del agrado del respetable. Tan bien lo hizo en aquella época «en desarrollo» que rápidamente lo pasaron al elenco principal como comentarista y en distintos capítulos ha estado haciendo las delicias, incluso devolviendo a Michael Cole la pasión por la narración.

Embed from Getty Images

► Pat McAfee es único

Y no solo los fanáticos, su compañero en la mesa o la compañía están encantados con el ex NFL sino también Seth Rollins. «The Visionary» se deshace en elogios hacia él en The Rich Eisen Show:

«Pat es un tipo salvaje, hermano. Está loco, simplemente es una persona fuera de control. Me metí en este programa más temprano hoy y me pregunto: ¿cómo se siente la gente acerca de Pat McAfee? Porque él es como un forastero, ¿no? ¿Lo amamos? ¿Lo odiamos? Es un pionero, ¿verdad?

Incluso en WWE, aquí está la cosa: Pat ama la lucha libre. No llegó diciendo: ‘Soy Pat McAfee, pónganme en Monday Night Raw. Quiero ser una gran estrella.’ Empezó en NXT, que es nuestra marca de desarrollo, como comentarista porque quería abrirse camino. Quería ganarse su lugar, aprender el oficio de la transmisión, y terminó teniendo combates. Y fue muy bueno, es un talento natural.

Algo que creo que la gente no entiende sobre Pat, la gente común, es que él es un trabajador incansable. Se esfuerza al máximo. Tiene algo especial, hermano. Es un tipo único.»