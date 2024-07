CM Punk dijo hace unos días en ESPN que temía que Seth Rollins fuera el réferi especial invitado para su lucha ante Drew McIntyre en SummerSlam 2024, pues sabía que no iba a ser imparcial.

Ahora, en una reciente entrevista con Sports Center de ESPN, Rollins aseguró que será imparcial, pues odia a los dos tanto que no quiere beneficiar a uno sobre el otro. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Seth Rollins espera no ser determinante en la lucha de CM Punk vs. Drew McIntyre

«Puedo porque los odio a ambos por igual. Quiero que ambos sufran exactamente la misma cantidad, así que haré mi mejor esfuerzo para lograrlo. Dependerá de ellos, quién va a hacer la cuenta, quién va a hacer rendirse a quién. Ya veremos todo eso. Me aseguraré de que se golpeen entre sí.

«Espero no involucrarme. El objetivo es no hacerlo. Debes entender que la razón por la que estoy en esta posición es porque ni Drew ni Punk pudieron contenerse en la preparación para esto. Había demasiado en juego. Ningún árbitro quería ser parte de ello. El combate no iba a ser sancionado hasta que interviniera y dijera: ‘Oye, puedo ponerme la camiseta de árbitro. Puedo intentarlo.’ Nunca lo he hecho. Primera vez en mi carrera. Nunca a ningún nivel he sido un árbitro invitado especial, así que estoy muy emocionado de ver cómo será allí afuera».