Lamentablemente, algunos fans llevan más allá del límite su fanatismo. Y, aunque hace años no pasaba, recientemente se supo que hasta WWE tuvo que tomar medidas de seguridad con Asuka por el acoso de algunos aficionados.

Pues bien, referente a este tema, se refirió recientemente el dos veces ex Campeón Universal WWE, Seth Rollins, en una entrevista con WFAN. Allí, Rollins expresó su molestia cuando los fans invaden su privacidad y dice que, en casos como ese, no les da fotos ni autógrafos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Seth Rollins pone pautas para interactuar con los fanáticos fuera de los eventos pagos y convenciones

“Mira, si te encuentras conmigo cuando ando por ahí y me pides una foto, me encanta, hombre. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de ser eso para alguien.

«Pero si me acosas en un aeropuerto, consigues mi información de vuelo y te presentas en un lugar donde no deberías estar, eso es simplemente raro. Y en ese caso, voy a rechazarlo. No me gusta. Es una invasión de la privacidad».



Recordemos que, en el pasado, se ha dado casos incluso en donde los fanáticos han intentado hasta secuestrar luchadores, como es el caso de la hoy ex luchadora de WWE, Sonya Deville.