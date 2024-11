Seth Rollins: «No sé cuánto me queda en el tanque»

Seth Rollins lleva 12 años de carrera en la WWE y se ha convertido, sin duda, en una de las caras de la compañía durante la última época. A pesar de sufrir varias lesiones a lo largo de su carrera, el Visionario ha sabido mantenerse relevante durante el tiempo en que ha estado disponible.

► Seth Rollins es consciente de que su carrera podría terminar pronto

Durante el reciente evento premium en vivo, Crown Jewel, Seth Rollins se enfrentó a Bronson Reed en un brutal combate, y salió victorioso del mismo; sin embargo, no se descarta de que esta rivalidad continúe, y eso podría seguirle pasando factura al ex Campeón Mundial, considerando la intensidad con la que se han llevado las cosas.

Durante una entrevista reciente con MBC Loud, Seth Rollins habló sobre su futuro en la lucha libre y dijo que no quiere sentirse viejo. Con 38 años de edad y 12 de carrera en la WWE, se da cuenta de que podría estar más cerca del final de su carrera que del principio, mencionando que no está seguro de cuánto tiempo más podrá seguir adelante, pero quiere dar lo mejor de sí cada vez que suba al ring.

«No me hagan sentir mayor de lo que soy. Llevo 12 años en esto en la WWE, así que supongo que tiene sentido y no sé, estoy más cerca del final que del principio, no sé cuánta gasolina me queda en el tanque. Así que solo estoy tratando de dar todo lo que tengo cada vez que salgo».

Aunque muchas Superestrellas todavía continúan luchando a un gran nivel pasados los 40 años de edad, Seth Rollins sabe que no cuenta con la agilidad y la resistencia que tenía en sus primeros años en la WWE, y al ser propenso a lesiones, está llevando las cosas con calma, para que sus fanáticos puedan seguir disfrutando de su presencia.