Últimamente hemos estado hablando bastante de reality shows relacionados con la WWE. Desde Nikki Bella contando que la compañía le prohibió utilizar la palabra “d*ck” hasta que Bianca Belair y Montez Ford están trabajando en su propio programa pasando porque Bobby Lashley dio a conocer que había estado grabando uno o, volviendo a la gemela, publicando toda la información sobre su ‘Nikki Bella Says I Do’. Ahora continuamos en la misma conversación para descubrir que Seth Rollins y Becky Lynch no mostrarán su vida al público en televisión.

► No habrá un reality show Seth Rollins y Becky Lynch

“El Visionario” no está interesado, según señaló hablando con Pro Wrestling Illustrated durante el evento promocional del WWE 2K23.

“No, eso no es para mí. Eso no es para mí. Me gusta hacer cosas con guión o cosas de improvisación. No sé, la realidad, siento que tener una cámara siguiéndome todo el tiempo me volvería loco. No podría manejarlo”.

El luchador también estuvo hablandon de cómo Roux, la hija que tienen ambos, ha cambiado sus vidas:

“Oh, ha sido un mundo completamente diferente. Las prioridades cambian. Todo cambia. Hemos estado viajando de gira con ella. Tener dos padres luchadores que trabajan junto con, ya sabes, Becky también ha estado haciendo algunas cosas al aire libre. Ha sido un caos. Lo más importante es el tiempo. Quiero decir, en esta industria, vuela de todos modos porque no paramos, pero tenerla cerca, siento que está en otro nivel. Como si estuviéramos en velocidad warp”.

¿Te gustaría ver un reality show sobre Seth Rollins y Becky Lynch?