Seth Rollins: «No me iba a perder WrestleMania 40»

La reconocida y querida Superestrella WWE, Seth Rollins, dio un gran susto a los aficionados de WWE, pues todo parecía indicar que se iba a perder WrestleMania 40 este año, debido a una complicada lesión. Una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial en su rodilla izquierda, misma lesión que sufrió en su rodilla derecha en 2015 y que lo sacó de WrestleMania 32 en 2016.

Sin embargo, por azares del destino, esta vez la lesión no fue tan grande y no hubo necesidad de someter a Rollins a cirugía. La lesión ocurrió durante una lucha ante Jinder Mahal en Raw. Pero, por fortuna, Rollins pudo manejar la situación y dar no solo una, sino dos luchas en WrestleMania 40.

► A Seth Rollins nunca se le pasó por la mente no luchar en WrestleMania 40

Y luchas bastante importantes, pues en el primer combate, la primera noche de WrestleMania 40, hizo equipo con Cody Rhodes para caer derrotados ante The Rock y Roman Reigns. Y en la segunda noche, cayó derrotado ante Drew McIntyre y no pudo quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. Pero, Rollins fue bastante importante en la construcción de estas dos historias al mismo tiempo.

En una reciente entrevista con Chris Van Vliet, Rollins reveló que nunca hubo gran riesgo de perderse WrestleMania 40. Estas fueron sus interesantes palabras:

“No, no iba a perdérmelo, solo que no sabía en qué estado iba a estar para cuando llegáramos a WrestleMania.

«En ese momento, el dolor no era tan fuerte. Así que la lucha contra Jinder Mahal habría sido en enero. Básicamente, me había torcido bastante el ligamento colateral medial y desgarrado el menisco. El desgarro del menisco era una lesión antigua que creo que se desplazó.

«Así que, básicamente, había estado luchando con un menisco desgarrado desde que puedo recordar, pero tenía un mecanismo para manejarlo. Siempre que lo desplazaba, el menisco se movía a una posición diferente en mi rodilla. No necesito entrar en los detalles anatómicos, pero básicamente era muy doloroso cuando hacía ciertas cosas. Así que solo tenía que ser inteligente.

«Obviamente me tomé el Royal Rumble y la Elimination Chamber libres, pero luego volví con un soporte y participé en algunos eventos en vivo. También luché contra Solo Sikoa en uno de los shows de los lunes previos a WrestleMania, principalmente porque quería probarme.

«Quería saber qué podía y qué no podía hacer, y no quería luchar con un soporte en WrestleMania porque odio hacerlo. Así que no estaba sintiendo mucho dolor porque ya lo había experimentado en las semanas previas, como una especie de ensayos.

«Pensé: probémoslo en estos eventos en vivo y luego en la televisión. Veamos qué me va a doler. Básicamente, era como una serie de pruebas: puñalada aquí, puñalada allá, hasta entender qué evitar y cómo adaptarme.

«Después ya tenía programada la cirugía para justo después. Sabía cuál era el objetivo final en WrestleMania. Pensé: superemos esto. Quiero ayudar, creo que puedo ser una parte integral de esto. Así que hagámoslo, y luego me arreglaré y tomaré un poco de tiempo».

Además, Rollins se refirió así a su retiro de la lucha libre profesional:

“Pienso en eso todo el tiempo. Tengo 38 años, cumpliré 39 en mayo. Creo que me quedan más de un par de años. La dinámica de la industria ha cambiado mucho. Ya no lucho 200 veces al año. Ya no estoy en la carretera 300 días al año. “Los House Shows, eventos no televisados, prácticamente han desaparecido, lo cual para mí, y para gente como yo, es algo positivo. Es como andar en bicicleta para mí. Con este calendario, siento que podré extender mi carrera probablemente más de lo que pensé que podría. “Todo depende de hacia dónde quiera ir después, qué quiero hacer y cuánto tiempo quiero pasar en casa con mi hija, llevándola a hacer cosas que son importantes para ella, que son mucho más importantes que ir de ciudad en ciudad».