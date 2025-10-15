Seth Rollins no luchará en Japón debido a lesión

A pesar de los planes iniciales, todo pareció haber cambiado el pasado lunes al ver cómo Bron Breakker y Bronson Reed traicionaran a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que la probabilidad de que «El Visionario» se someta a una cirugía es bastante alta.

► Seth Rollins tenía previsto luchar dos noches en Japón

Comprensiblemente, y por la premura de las fechas, la próxima gira de la WWE por Japón sufrirá un cambio en su programación, ya que Seth Rollins ha sido removido del cartel, cuando tenía previsto participar en dos combates. La serie SuperShow de dos noches de la WWE en Japón anunció a Rollins para ambas noches, con la primera disputando un combate por el Campeonato Mundial Peso completo contra CM Punk, este viernes, seguido de un combate por equipos de seis hombres entre The Visión contra Punk, Nakamura y Jey Uso, previsto para el sábado.

Con Rollins fuera de la ecuación, WWE reprogramó ambos combates y ahora CM Punk tiene programada una oportunidad por el Campeonato Intercontinental de Dominik Mysterio el viernes, mientras que el día sábado la lucha ahora será de Nakamura y Punk enfrentándose a Bronson Reed y Bron Breakker, y lo sucedido en el estelar del reciente episodio de RAW sirve para dejarlo fuera de las pantallas en el futuro previsible.

Según se informa, Rollins se lesionó durante su último combate contra el Campeón WWE Cody Rhodes en Crown Jewel el pasado sábado. Si bien los detalles sobre la salud de Rollins sigue siendo incierto, habrá que estar pendientes para conocer si El Visionario podrá defender su título contra el retador número uno, CM Punk.