Seth Rollins no está seguro si llegará a WrestleMania 42

En el pasado mes de octubre, Bron Breakker y Bronson Reed traicionaron a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que se sometió a una cirugía en su hombro, y fue despojado de su Campeonato Mundial, considerando que estará ausente por varios meses, aunque el luchador confía en llegar a WrestleMania 42, considerando que su brazo ha ido mejorando de a poco.

► Seth Rollins confía en una pronta recuperación

Seth Rollins habló recientemente en Men’s Health sobre su lesión de hombro, su tiempo de recuperación y si estará listo a tiempo para WrestleMania 42, mencionando que aún no está totalmente seguro de si estará a punto para esas fechas, agregando también que la decisión de participar en el evento tampoco es suya, aunque tuviera el alta médica.

«No lo sé. Aún no tengo la respuesta. El plazo para la cirugía y reparación del hombro es, ya sabes, de cuatro a seis meses aproximadamente. Me operé el manguito rotador en octubre. Estoy en rehabilitación y, si no hay contratiempos, espero estar listo para cuando llegue WrestleMania en abril«.

«Al final, esa decisión no es mía. Simplemente puedo hacer lo mejor que pueda día tras día, ponerme en una buena posición y esperar lo mejor».

«Supongo que no lo sabes. O sea, puedes llamar a mi médico si quieres. Si no, tendrás que confiar en mi palabra. Pero sí, bueno, es culpa mía. He arruinado mi credibilidad con respecto a mis lesiones, pero me pagan lo mismo, así que realmente no me importa».

El estado del posible regreso de Seth Rollins es uno de los factores más impredecibles en el camino a WrestleMania 42, y seguramente aunque tuviera el alta médica, WWE querrá mantenerlo como sorpresa el mayor tiempo posible. En todo caso, habrá que estar pendientes para conocer cómo continúa la evolución del Visionario.