Seth Rollins no descarta llegar a Hollywood, pero…

Seth Rollins lleva 12 años de carrera en la WWE y se ha convertido, sin duda, en una de las caras de la compañía durante la última época. A pesar de sufrir varias lesiones a lo largo de su carrera, el Visionario ha sabido mantenerse relevante durante el tiempo en que ha estado disponible. Sin embargo, no descarta una eventual incursión en facetas fuera de la lucha libre profesional, como por ejemplo, el cine.

► Seth Rollins quiere centrarse en la lucha libre

En relación a la pantalla grande, Seth Rollins iba a ser parte de ‘Capitán América: Un mundo feliz; desafortunadamente, su papel fue completamente eliminado de la película al final.

Durante una entrevista reciente en el Pivot Podcast, Seth Rollins reconoce que está abierto a trabajar en Hollywood, pero que realmente no ama la industria cinematográfica en general. Cree que todos tienen su propio camino y, si bien algunas personas prosperan en Hollywood (como The Rock o John Cena), a él le resulta menos atractivo. Además, mencionó que se ve más como Triple H, alguien que puede asumir algunos papeles en películas, pero que principalmente quiere centrarse en ayudar a que el negocio de la lucha libre crezca a medida que se aleja de la competencia en el ring.

«Creo que todo el mundo tiene su propio plan. Hay algunas personas a las que les encanta Hollywood. He hecho un par de cosas, pero no me encanta. Ojalá me encantara. Ojalá pudiera decir: ‘Hombre, me encanta’. Si alguien está escuchando, estoy abierto a papeles y cosas así, pero me veo más como Triple H, como un tipo que podría incursionar en las películas y hacer algunas cosas aquí y allá. Pero me veo a mí mismo continuando ayudando a que el negocio crezca a medida que comience a dejar de competir en el ring».

De momento, Seth Rollins está enfocado en una nueva historia en Monday Night Raw, específicamente contra Bronson Reed, quien este lunes le impidió convertirse en el retador número uno al Campeonato Mundial de Peso Completo.