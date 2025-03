Seth Rollins: «Me quiero retirar a los 45 años»

Aunque es una noticia triste cuando los luchadores hablan acerca de su retiro, en el caso de Seth Rollins, no pega tan duro para sus fans, dado que todavía le restan al menos varios años para que llegue la fecha de su retiro.

El dos veces Campeón WWE y una vez Campeón Mundial, sorprendió al revelar que quiere retirarse a los 45 años de edad. Es decir, dentro de 6 años y 2 meses. Así lo reveló en una reciente entrevista con WFAN. Estas fueron sus declaraciones:

► Seth Rollins responde cuándo tiene pensado retirarse de la lucha libre profesional

“Cumpliré 39 años en mayo. Sabes, 45 suena bastante bien para mí, creo. Todo dependerá de lo que haga en los próximos años, ya sea fuera de WWE o detrás de escena en WWE. Ambas opciones me resultan atractivas, así que tengo que ver qué rumbo tomar. Pero físicamente, me siento bien en este momento. Me siento muy bien.

“Creo que cuando llegue el momento de retirarme, estaré más cómodo trabajando detrás de escena. Me gustaría estar del otro lado. No quiero seguir siendo un personaje frente a las cámaras. Una vez que termine mi carrera en el ring, quiero ayudar al negocio, ayudar a los jóvenes talentos, hacer algo en ese sentido… Sí, tal vez algo en el departamento creativo».

Rollins ha tenido una carrera destacada en el mundo de la lucha libre profesional. Primero, a nivel independiente, dando grandes luchas en empresas como Pro Wrestling Guerrilla, Ring of Honor, hasta llegar a WWE, en donde fue uno de los preferidos de Vince McMahon.

Ganó el Money in the Bank 2014, ganó el Royal Rumble 2019, ganó el Campeonato NXT, ganó el Campeonato Intercontinental y el Campeonato de los Estados Unidos en dos ocasiones cada uno, así como fue dos veces Campeón Universal WWE, dos veces Campeón WWE, una vez Campeón Mundial de Peso Completo y ganó en seis ocasiones el Campeonato de Parejas WWE.