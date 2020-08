Seth Rollins: "Los fans de hoy no tienen paciencia con las historias"

Cuando en SUPERLUCHAS hagamos repaso a finales de este distópico año de lo mejor y peor visto en WWE, la rivalidad que Rey Mysterio y Seth Rollins mantuvieron (o que en teoría aún mantienen, considerando que ahora Dominik entra en escena) apunta a colarse en el Top de la infamia de 2020.

Pese a su interesante construcción, con el recurso dramático de un ojo de por medio, su presunto desenlace o clímax en Extreme Rules no estuvo a la altura de las expectativas, y a fin de cuentas, la historia sólo lució al servicio de las negociaciones entre la compañía McMahon y "The Master of 619".

► Seth Rollins contra la Generación Z

A pesar de todo, Seth Rollins prefiere seguir haciendo corporativismo y guardarse cualquier ápice de autocrítica. Para muestra, sus últimas declaraciones concedidas al podcast 'Gorilla Position', donde apunta a los seguidores como culpables del poco impacto de las pésimas historias que hoy presenta WWE.

«En la era de la gratificación instantánea, las audiencias no tienen la paciencia suficiente para historias a largo plazo. Cuando puedes hacer un maratón de tu serie favorita en dos días, en vez de en dos meses, crea un precedente distinto para cómo consumimos nuestro entretenimiento. «Consumimos nuestro entretenimiento de manera distinta, y la lucha libre no es inmune a esto. Tenemos que adaptarnos también, tenemos que seguir el ritmo de nuestra audiencia. Yo estoy ya en la treintena, y crecí con una forma de entretenimiento a más largo plazo. Pero nuestra audiencia más joven no está familiarizada con eso».

Al menos, en la misma entrevista, tuvo palabras de elogio para Dominik, su rival en "The Biggest Party of the Summer".

«Es fácil ver a alguien con un apellido famoso y atacarlo. Ahora mismo, Dominik sólo está entrenando, y no luchando en combates. Y se está saliendo cada vez que aparece. Dice mucho de su ética de trabajo y de su instinto natural para nuestra industria. Tengo ganas de ver cómo luce el producto final».

