Seth Rollins: «Las redes sociales afectaron mi vida»

Las redes sociales son una herramienta poderosa que ha ayudado a las personas a compartir experiencias o mantenerse informados; sin embargo, también puede ser mal utilizados para afectar la reputación o los sentimientos de las personas, y esto también incluye a los luchadores, quienes a veces son blancos de ataques, que mayormente pueden estar asociados al trabajo de su personaje en pantallas.

► Seth Rollins se desahoga

Durante una aparición reciente en Something’s Burning, El Visionario reveló cuánto afectó su vida la negatividad de las redes sociales. Rollins comentó que la lucha libre ya viene con la retroalimentación en vivo del público, pero una vez que termina el espectáculo, la cámara de resonancia en línea se activa. La gente critica cada movimiento durante días, publicando «opiniones críticas» que el algoritmo premia, generalmente porque son negativas, e incluso agregó que la situación se descontroló hasta el punto de dañar su relación con Becky Lynch.

«Haces algo y luego recibes una respuesta inmediata porque es en vivo. Pero ahora existe este efecto de las redes sociales donde… todos lo analizan y lo critican… cualquier cosa que tenga éxito suele ser negativa o una opinión crítica, y eso se amplifica. Y empiezas a engañarte a ti mismo pensando: bueno, esa es la realidad, esa es la realidad en la que vivo».

“Estaba afectando mi relación. Fue una decisión muy delicada… Empezó a afectar mis decisiones en la relación y la forma en que interactuaba con ella, y realmente lo estaba arruinando todo. Tuve que tomarme un momento de colapso total para recomponerme y pensar: ‘¿Qué estoy haciendo?’”.

El Visionario atribuyó el colapso a 2019 y dijo que ese fue el momento en que supo que tenía que dejar de dejar que los comentarios tóxicos lo controlaran. Dejó Twitter por completo y ahora evita los comentarios en Instagram por completo. Rollins tampoco se contuvo al hablar sobre cómo las redes sociales han hecho que todos crean que tienen derecho a influir en el rumbo de la industria de la lucha libre.

«El hecho de que todos sientan que necesitan tener una opinión de mier** sobre todo, es lo que me lleva a preguntarme: ‘¿Qué hacemos aquí?’. No, no necesitas tener una opinión… A nadie le importas un comino ni tu opinión, ¿sabes? No controlas la lucha libre.»

«A estos adictos a la opinión, les hemos dado un poco de libertad diciéndoles: ‘Si tienen una opinión lo suficientemente fuerte y se arraiga lo suficiente, cambiaremos de rumbo’. Y eso pasa de vez en cuando.»