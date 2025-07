Sorpresa para los fans de WWE, y en especial de Seth Rollins. Y es que en la más reciente edición de WWE Raw, el actual Mr. Money in the Bank 2025, Seth Rollins, tuvo un segmento en donde mostró su nuevo maletín personalizado de Money in the Bank.

La música de Seth “Freakin” Rollins sonó y este apareció acompañado por Paul Heyman. Rollins dijo que había viajado una gran distancia para no lograr absolutamente nada, y que si Gunther hubiera estado atento, habría visto lo que ocurrió en Night of Champions, cuando él se aseguró de que CM Punk no se convirtiera en Campeón Mundial en WWE.

► Así es el nuevo Maletín personalizado de Money in the Bank 2025

Rollins felicitó a Gunther por ser el nuevo Campeón Mundial Pesado y lo encaró con la mirada, pero en ese momento sonó la música de CM Punk, quien bajó y comenzó un forcejeo con Rollins.

Punk derribó a Rollins con un codazo giratorio, provocando que Rollins huyera entre el público. Punk se disponía a marcharse, pero Gunther le sujetó el brazo. Punk respondió empujándolo, lo que generó tensión, pero fue interrumpido cuando LA Knight apareció por sorpresa y comenzó a pelear con Rollins en la zona de concesiones y mercancía del coliseo.

WWE Shop ya vende la réplica de este Maletíun de Money in the Bank en 200 USD, mientras que hay una edición limitada de 300 USD en donde Seth Rollins estampó su firma.