Seth Rollins: «Kevin Owens quiere formar equipo conmigo»

En la actualidad, Kevin Owens y Seth Rollins están de baja por lesiones y es posible que no regresen pronto. El Visionario se ha sometido a una cirugía en el hombro, y aunque está en fase de recuperación, todavía es duda para WrestleMania 42; por otra parte, Owens tiene la situación un tanto más complicada puesto que se ha sometido a una cirugía de cuello, pero por el tipo de lesión su regreso es mucho más incierto en este punto.

► Seth Rollins y Kevin Owens tienen mucha historia juntos

Durante una entrevista en «My Mom’s Basement with Robbie Fox», Seth Rollins mencionó que sigue en contacto con Kevin owens y transmitió un mensaje de él planteándole que formen equipo cuando ambos regresen de sus lesiones.

«Él (Kevin Owens) dice: ‘¡Cuando yo y tú regresemos, hagamos un duelo y nos divertimos!’. Y eso es lo que siempre quiere hacer»

El tema de Owens surgió en una conversación cuando le pidieron a Rollins que recordara algunos de los movimientos que más le dolieron, mencionando que solía recibir los Spinebuster de Bobby Lashley justo cuando hacía equipo con Owens.

«¿Ese spinebuster gigante que hace Bobby Lashley, como el spinebuster estilo Farooq? ¡Dios mío, lo temía muchísimo!. Hubo una época en la que Vince McMahon quería que Bobby fuera extra intenso, y Kevin Owens y yo éramos rudos intentando, ya sabes, reavivar a Bobby como un técnico, y ¡Dios mío!, cada noche, él y Ryback eran los dos. Era terrible… recibir caídas de Ryback en los conciertos en casa definitivamente me quitó años de carrera.»

Seth Rollins y Kevin Owens tienen mucha historia juntos en el ring, desde compañeros hasta adversarios en WrestleMania, aunque lamentablemente no podremos verlos en el ring en el corto plazo debido a sus lesiones. En todo caso, la expectativa está allí en torno a si volverán a cruzar sus caminos cuando se recuperen.