Seth Rollins: «¿John Cena? No creo que se rindiera»

Como su esposa, Becky Lynch, Seth Rollins también aborda la última lucha y derrota de John Cena en WWE. Además, habla de otros numerosos temas interesantes. Todo ello en una reciente entrevista que comparte con «The Man» con Ross Tucker.

► En palabras de Seth Rollins

La importancia de los entrenadores en la lucha libre

“Por supuesto que sí. Si tienes al entrenador adecuado, alguien que sepa ponerte el viento bajo las alas y dejarte volar, eso es fundamental. Para mí, ese fue Dusty Rhodes. En un momento en el que estaba muy desanimado por todo lo que me rodeaba, él fue quien me dio ánimo y me puso en el camino correcto.”

Sus viajes a Irlanda

“La mayoría de las veces he ido por trabajo. Hicimos unas pequeñas vacaciones, uno de los primeros años que estuvimos juntos por Navidad, y fue muy bonito. También estuvimos allí para el 70 cumpleaños de su madre. Pero siento que no he visto todavía lo mejor: la costa atlántica, Kerry, el paisaje, el océano… He estado en Dublín, Limerick, Belfast, las ciudades, pero me muero de ganas de conocer el campo y la costa.”

El retiro de John Cena

“Tengo sentimientos encontrados. John es uno de los más grandes de todos los tiempos y su lema siempre ha sido ‘never give up’. Mucha gente lo criticó por rendirse, por hacer tap out, pero no sentí que se estuviera rindiendo. Sentí que se estaba despidiendo, que había hecho su trabajo y estaba pasando el testigo. Incluso sonrió antes de hacerlo, y hay algo muy poético en eso. Yo lloré. Ella lloró. Amo a John, y me cuesta mucho cuestionar cualquier cosa que él haga.”

¿Piensa en su último combate?

“No realmente. Siento que todavía me quedan muchos años. Pero sí pienso en la mortalidad de mi carrera. Empecé con 17 o 18 años y ahora estoy cerca de los 40. No voy a luchar hasta los 60, así que estoy más cerca del final que del principio. Eso te da cierta urgencia por hacer cosas que aún no has hecho o por contribuir de otra manera. Pero mi último combate todavía lo siento muy lejano.”

Trabajar con Becky

“Es lo mejor. Cuando tienes una esposa así, la mejor de todos los tiempos, vamos… Nos complementamos muy bien. Al principio siempre hay cosas que ajustar cuando trabajas con tu pareja, porque lo profesional es distinto de lo personal, pero creo que hacemos muy buen equipo.”

La serie WWE Unreal

“Es curioso porque en realidad es más una molestia que diversión. Hay un equipo extra siguiéndote todo el tiempo, analizándolo todo, y estás ‘encendido’ incluso cuando no quieres estarlo. Espero que el resultado final sea bueno y que muestre nuestra dinámica familiar de una forma positiva, en un negocio que no siempre se asocia con la familia. Que sirva de inspiración y demuestre que puedes luchar, tener una familia y que todo funcione a la vez.”