La Superestrella WWE, Seth Rollins, ha sorprendido al hablar sin pelos en la lengua de una toda celebridad y leyenda en el mundo de la lucha libre profesional, como lo es John Cena, quien anunció que en 2025 tendrá su última lucha en WrestleMania, en la WrestleMania 41, y en diciembre de 2025 se retirará de ser luchador profesional, para enfocarse en otros aspectos de su vida, principalmente, su trabajo como actor de Hollywood en grandes películas.

Rollins estuvo como invitado en Buffalo Bills, y allí habló acerca de cómo quiere estar muy pendiente de cualquier cosa que vaya a hacer John Cena, un tremendo luchador, hombre y persona, en su tour de retiro. Y quién quita si hasta le toque enfrentarlo. Estas fueron las palabras de Rollins:

► Seth Rollins, emocionado porque John Cena tendrá un gran retiro de WWE y la lucha libre profesional

«Si conozco a John tan bien como creo, este próximo año, que parece que será 2025, va a ser un año especial, muy especial para John Cena. No es del tipo que hace las cosas a lo pequeño. No es del tipo que pasa desapercibido.

Si has visto algo de lo que John ha hecho en WWE, o si has visto alguna de sus películas, por ejemplo, sabes que John es más grande que la vida, y tiene una gran personalidad, y me imagino que querrá que su último año sea el mejor de todos. Estoy ansioso por ver lo que John traerá a la mesa el próximo año. Va a ser un gran momento y espero poder volver al ring con él al menos una vez más antes de que se retire».