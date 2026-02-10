Seth Rollins: «Jeff Hardy fue inspirador para mí»

«El Visionario» Seth Rollins aborda una serie de temas en relación a la WWE y a la NFL aprovechando la reciente Super Bowl 2026, en torno a la cual el luchador se encontró con MJF, actual Campeón Mundial AEW. Cabe mencionarse que Rollins es fanático de los Chicago Bears, que fueron eliminados en la semifinal de la Conferencia Nacional a manos de Los Angeles Rams, que a su vez cayeron en la final contra los Seattle Seahawks, ganadores de la temporada.

Embed from Getty Images

► En palabras de Seth Rollins

Qué aprendió al meterse en medios de fútbol (Good Morning Football)

“Lo que más me sorprendió fue la preparación: todo el trabajo que hay detrás. Yo sé lo que implica un programa de televisión porque estoy en uno (Monday Night Raw), pero verlo en un show de estudio como Good Morning Football… el nivel de investigación, producción, guion, prompter… es impresionante.”

“He aprendido muchísimo trabajando con ellos, y además me dejan ser yo. Eso hace que sea muy divertido y muy fácil.”

Embed from Getty Images

El jugador de la NFL que “draftearía” para ser Superestrella WWE

“Elegiría a Deion (Sanders). Tiene habilidades. Lo tenía todo: era un atleta supremo. También era muy inteligente a nivel ‘psicológico’ en el juego. La gente cree que era solo talento, pero cualquiera que lo conociera te diría que Deion entendía el fútbol.”

“Y además ya tiene la marca hecha: ‘Prime’ es el personaje. Puede hacer una promo, puede hablar. El wrestling es promoción: te promocionas a ti mismo, promocionas eventos… siempre estás vendiendo lo siguiente. Y eso es una habilidad que hay que aprender, no es fácil.”

Embed from Getty Images

El combate que lo marcó y lo empujó a querer ser luchador

“El combate que me capturó por primera vez fue WrestleMania 6: Hulk Hogan vs Ultimate Warrior. Fue la primera vez que pensé: ‘Esto es lo más increíble que he visto’. Pero el combate que me hizo pensar de verdad ‘creo que quiero hacer esto’ fue WrestleMania 2000: una triple amenaza con escaleras entre Dudley Boyz, Hardy Boyz y Edge & Christian.”

“Vi a Jeff Hardy saltar desde una escalera altísima y hacer un Swanton Bomb a través de una mesa… y pensé: ‘Quizá yo no puedo ser Hogan o Warrior, no puedo levantar a alguien enorme, pero sí puedo hacer lo que acaba de hacer Jeff Hardy’. Ahí fue cuando dejó de ser solo un sueño y pensé que podía encontrar una manera real de dedicarme a esto.”

Embed from Getty Images

Sobre cómo antes era más difícil aprender

“Ahora puedes ver lo que quieras, cuando quieras. Antes no era así: tenías cuatro o cinco VHS y veías lo mismo una y otra vez. No tenías acceso a información. Ni siquiera sabías cómo se suponía que uno se convertía en luchador profesional.”

“Mi hija tiene cinco años y cuando intento explicarle lo que es un DVD o un VHS… no tiene ni idea. Vimos cintas de casete y un radiocasete en una tienda y no entendía nada cuando le decía que ahí dentro había música.”

Qué tendría que pasar para que los Chicago Bears lleguen al Super Bowl

“Sería porque DJ Moore atrapó un millón de pases de touchdown. Y, en serio, porque sigan haciendo lo que están haciendo: están listos. Tienen un equipo de receptores, un quarterback, una línea ofensiva, entrenador… la organización está en un gran momento. Si siguen en esa línea y se mantienen sanos, tienen una posibilidad real de llegar al Super Bowl en Los Ángeles el año que viene.”

Embed from Getty Images