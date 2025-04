Seth Rollins: «Hulk Hogan cavó su propia tumba»

Mientras se prepara para la lucha estelar de la primera noche de WrestleMania 41, Seth Rollins es preguntado por Hulk Hogan. La verdad es que hace poco más de un mes que «The Visionary» dijo que «The Hulkster» y él tienen una buena relación aunque eso no lo convierte en una buena persona.

En esta ocasión, Rollins habla de Hogan en los siguientes términos en una reciente entrevista con Outta Pocket:

«He pasado un poco por encima del tema. Hogan siempre ha sido bueno conmigo. Era alguien de quien yo era fan cuando era niño y, en lo personal, siempre ha sido amable conmigo, pero no soy tonto. Veo todo lo que hay allá afuera. Creo que es alguien que, en parte, es víctima de su propio ego. Simplemente no entiende cómo lo que hace afecta a las personas que lo rodean. Vive en esta burbuja que él mismo ha creado. Ha moldeado su visión del mundo y así es como lo ve todo.

Si vas a ser así, la gente te va a tratar en consecuencia. Es como cualquier otra relación: si no eres una buena persona y en tu ética no está tratar a todos con el mismo respeto, sin importar lo que hagan, de dónde vengan o el color de su piel, yo no tengo tiempo para ti. Respeto todo lo que ha hecho por este negocio, realmente lo valoro, pero como persona… probablemente no vamos a salir a tomar algo. Es lo que hay.

Ya sea que no haya cambiado sus creencias personales o que no se haya tomado el tiempo de verdad para enmendar algunas de las cosas que ha dicho y hecho, no sé cuál de las dos es… tal vez ambas, tal vez una más que la otra, no lo sé. Pero si juntas esas dos cosas, básicamente has cavado tu propia tumba. Si no sientes que quieres progresar en tu vida con la gente que te rodea, ese no es el tipo de persona con la que quiero estar cerca.»