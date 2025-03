Seth Rollins: «Hulk Hogan siempre fue amable conmigo, pero…»

Seth Rollins fue bastante duro con Hulk Hogan cuando en su momento le preguntaron por los abucheos que el Universo WWE le dedicó en el debut de Raw en Netflix:

«Estoy totalmente a favor de que la gente reciba lo que se merece. Eso es lo que siento acerca de que Hulk Hogan fuera abucheado… Si quieres que las masas te abucheen, ahí tienes una razón. Hulk Hogan entiende esto. La gente tiene lo que se merece y estoy feliz de que así sea. Ya lo dije antes sobre ‘The Hulkster’, y no le quito nada sobre lo que ha hecho por la lucha libre profesional. Pero tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Puede que él y los fans puedan seguir adelante de todo esto. Lo veremos».

► Una cosa no quita a la otra

Pero en realidad la relación personal entre los dos es buena, siempre lo ha sido, según revela Rollins en WFAN. Aunque ello no quiere decir que Hogan sea buena persona.

«Yo era fan de Hogan cuando era niño. Lo he dicho un millón de veces, el tipo siempre ha sido amable conmigo en nuestras interacciones. Eso no lo convierte en una buena persona. Obviamente, ha tenido algunos problemas últimamente. Veremos si los soluciona. Pero eso es asunto suyo». Al hablar sobre nuevamente del recibimiento negativo de los fans hacia la leyenda viviente: «No me sorprendió. No ha hecho mucho para ganarse una buena reputación en los últimos años. Con todo lo que ha pasado con él, salió y lo vi venir. No sé si alguien más lo hizo, pero yo sí.»

Embed from Getty Images

► Siempre bien

Estas palabras de Seth nos recuerdan que a mediados de 2024 Hulk habló así de él:

«Es el mejor. Realmente se ha convertido en alguien por sí mismo. Es tan sólido como parece. Es una atracción. Todos estos muchachos sólo necesitan mantenerse saludables, y están haciendo cosas locas que nosotros no hicimos en el pasado, así que cada vez que hacen un movimiento loco, me estremezco, ¿sabes?».

Embed from Getty Images