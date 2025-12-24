La relación de la WWE con Arabia Saudita sigue siendo un tema delicado para algunos aficionados a la lucha libre debido al deficiente historial del país en materia de derechos humanos, situación que le ha generado numerosas críticas a la compañía. A pesar de que las cosas se habían calmado un poco en los últimos meses, el reciente anuncio de llevar a cabo WrestleMania 43 a dicho país parece que reavivó la llama, aunque no parece que la compañía vaya a dar marcha atrás en esta decisión. Además, en poco más de un mes se llevará a cabo, en Riyadh, el Royal Rumble 2026.

► La postura de Seth Rollins sobre el «dinero manchado»

Durante una entrevista reciente en «Mohr Stories» con Jay Mohr, Seth Rollins abordó las críticas de los fanáticos hacia la relación entre WWE y Arabia Saudita y mencionó que la compañía estaba organizando el Royal Rumble en dicho país, refutando las críticas y ofreciendo su perspectiva sobre actuar en el país de Oriente Medio, mientras resaltaba el lado positivo de haber trabajado en dicha localidad durante los últimos años.

«Llevamos seis años yendo allí, seis años aguantando mier**. Claro que aguantamos mierda. ‘Oh, es dinero manchado. Es dinero manchado’. Sí, ¿sabes qué? A nosotros también nos paga Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Crees que no hay dinero ahí? ¡Fuera de aquí! Mira, te diré lo siguiente: lo llevamos haciendo seis años. Te diré esto: cuando fuimos en 2019, yo también era escéptico. ‘Oh, no sé nada de esto. No sé. No sé cómo me siento al respecto’.»

«Pero vamos allí, y el cambio en la cultura y la gente de nuestros shows en seis años ha sido increíble. Si te digo, la primera vez que fuimos, no había mujeres en nuestro show, no había mujeres detrás del escenario, no hacían nada. Ahora vamos allí, y es como un show de la WWE. Los fans… hay un montón de mujeres allí, locales».