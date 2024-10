Seth Rollins habla de ser empujado por T.Y. Hilton

Seth Rollins, quien se está recuperando de una lesión en la rodilla, sufrió un fuerte ataque de parte de Bronson Reed en el Raw del 5 de agosto, y desde entonces, ha estado fuera del ring. Sin embargo, ahora ha reaparecido. Lo hizo en el juego de los Chicago Bears de la NFL.

Rollins está fuera de acción mientras sana algunas dolencias crónicas por todo su cuerpo. Y en su tiempo libre, pudo disfrutar del juego de los Chicago Bears ante The Indianapolis Colts, junto a Pat McAfee y otro de sus amigos.

En un momento dado, Rollins fue presentado ante la audiencia, quien saludó a todos. Rollins se quitó un buzo de los Colts y reveló su camisa de los Chicago Bears, lo que causó alboroto en los fans.

Pero, de la nada, el reconocido exjugador de fútbol americano, T. Y. Hilton, lo atacó y lo hizo caer por encima de la barricada. Recientemente, Rollins apareció en Inside the NFL y aprovechó para hablar del divertido momento, aunque le lanzó una advertencia al exjugador. Estas fueron sus palabras:

“Mira, vamos, me puse la ropa de los Colts a propósito, lo preparé, lo levanté para derribarlo. Mira desde atrás, observa esto, todo es impulso. Él tomó mi impulso y me lanzó por encima. Si hubiéramos estado cara a cara, ¡BAM! El martillo habría caído. Estaba molesto, necesitaba encontrar a T.Y., hombre, como si necesitara encontrarlo en un espacio personal y decirle: ‘¿Por qué estamos haciendo esto?’»

Seth Rollins just got dumped by TY Hilton! pic.twitter.com/UOtLeqzs4w

— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) September 22, 2024