Seth Rollins vs. Roman Reigns vs. CM Punk es una de las posibles luchas que WWE presentará en WrestleMania 41. Ha de tenerse en cuenta que tanto «The Visionary» como el «Best in the World» van a participar en Elimination Chamber 2025 buscando una oportunidad titular en el propio «Grandest Stage of Them All». No así el «OTC», pero hay quienes especulan con que aparecerá en el evento premium del 1 de marzo para atacar a ambos y que se forje el combate.

► Una triple amenaza icónica

En espera de ver qué sucede a continuación, Rollins habla de dicha posibilidad en Not Just Football with Cam Heyward:

«¿Eso significa que puedo patearles el trasero a los dos al mismo tiempo, a mis dos rivales más amargos? Por favor. ¿En el Escenario Más Grande de Todos? Eso me suena fantástico.

Ahora, obviamente mencionaste que le pisé la cabeza a Roman en el Rumble. No sabemos cuál será su estado para WrestleMania. No sé cuándo volverá. Ya de por sí tiene un ‘calendario limitado’, así que veremos qué tipo de acuerdo quiere hacer.

CM Punk tiene que llegar a WrestleMania este año. El año pasado, no llegó. Fragile Phil se lastimó y no llegó a WrestleMania. Así que este año veremos si lo logra.

Yo estoy sano y en mi mejor momento, estoy ahí todas las semanas. Soy la única garantía del 100% de los tres para WrestleMania. Pero si me preguntas hoy: ‘¿Te gustaría pelear contra esos tipos en WrestleMania?’, te diría: ‘Por favor, tráiganlos’.

Pero todavía falta mucho. Tenemos Elimination Chamber por delante.»