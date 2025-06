Seth Rollins ganó el Maletín de Money in tha Bank 2025

Esta noche, en la cuarta lucha del PPV WWE Money in the Bank 2025, vimos cómo Seth Rollins logró ganar de nuevo el Maletín de Money in the Bank 2025 al vencer a Andrade el Ídolo, El Grande Americano, LA Knight, Penta y Solo Sikoa, en una gran lucha que duró 33 minutos y 35 segundos.

Seth Rollins, Solo Sikoa, LA Knight, Andrade, Penta El Zero Miedo y El Grande Americano se enfrentaron en una lucha de escaleras por el maletín de Money in the Bank. Todos fueron tras Rollins en los primeros instantes, pero Sikoa lo sacó del ring.

► Así fue la victoria de Seth Rollins en Money in the Bank 2025

Sin embargo, este se encontró rodeado por Penta, Knight y Andrade. Penta lo castigó con una patada y luego le aplicó una variación del Bronco Buster. Andrade voló por encima de la tercera cuerda y cayó sobre varios rivales. Penta sacó a Rollins del ring y se lanzó con una plancha cruzada sobre el resto.

El Grande Americano utilizó una escalera para atacar a varios oponentes, pero Penta lo estrelló contra el esquinero. Rollins tomó la escalera y golpeó con ella a Penta y Andrade. Americano estrelló a Rollins contra la escalera y luego intentó escalar, pero fue detenido por Sikoa, quien lo castigó y se burló. Knight tomó el control y estrelló a Sikoa contra la escalera.

Knight y Penta escalaron la escalera central, mientras Rollins y Americano subieron por otra. Americano empujó a Rollins, y Knight hizo lo mismo con Penta. Luego, Rollins derribó a Americano desde una tercera escalera.

Rollins esquivó el Samoan Spike de Sikoa, le dio una patada y le aplicó un Curb Stomp. Luego subió a la escalera, pero Americano lo atrapó en lo alto con un Ankle Lock. Penta y Andrade se unieron a la acción, y Penta lanzó a Rollins con un superpléx sobre otra escalera.

Andrade y Penta treparon otra escalera; Andrade posicionó una adicional entre el esquinero y el centro del ring. Ambos forcejearon hasta que Penta le aplicó un Mexican Destroyer que rompió la escalera. Después, Knight estrelló a Sikoa contra una barricada.

Americano aplicó supléxes alemanes a Rollins, Knight y Sikoa. Luego colocó una escalera en su cuello y giró golpeando a todos a su alrededor. Volvió a subir, pero Penta lo derribó. Rollins intentó subir, pero Americano insertó un objeto metálico en su máscara y utilizó otra escalera para interceptarlo. Knight derribó a Americano.

Rollins volvió a subir, pero Andrade lo detuvo. Penta y Andrade pelearon en lo alto hasta que Andrade tomó ventaja. Sikoa también trepó, y Rollins colocó otra escalera. Knight sacó a Rollins del ring con una corbata. Bron Breakker y Bronson Reed interfirieron: Breakker embistió a Americano y Knight, mientras Reed le aplicó el Tsunami a Andrade.

Jacob Fatu y JC Mateo llegaron a escena. Fatu se enfrentó a Breakker y lo sacó del camino, luego eliminó a Reed con un Samoan Drop y un tope suicida. Después, regresó a Sikoa al ring, colocó una escalera y lo dejó escalar.

HOLY SHIT 🤯🤯🤯 MEXICAN DESTROYER ON THE BRIDGING LADDER!#MITB pic.twitter.com/x6v3WMlPtP — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 8, 2025

Sin embargo, Fatu lo detuvo antes de que alcanzara el maletín, lo bajó a la fuerza con una superkick, seguida de un moonsault y un chokeslam que lo rompió sobre una escalera fuera del ring. Rollins subió, pero Knight lo interceptó. Rollins contraatacó con un Curb Stomp y finalmente subió para descolgar el maletín y quedarse con la victoria.

HOLY SHIT 🤯🤯🤯 SPINNING SOLO THROUGH THE LADDER FROM FATU!#MITB pic.twitter.com/IlE9aaIFCB — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 8, 2025