Seth Rollins gana el Campeonato Crown Jewel a Cody Rhodes

por

La rivalidad entre Seth Rollins y Cody Rhodes ha estado marcada por amistad, traición y competencia por los campeonatos. En Crown Jewel, ambos se enfrentaron en un combate de campeón contra campeón, donde Seth Rollins se proclamó vencedor y nuevo Campeón WWE Crown Jewel 2025.

La acción comenzó con empujones, golpes y ataques básicos por todo el ring. Cody sorprendió a Seth con puñetazos y patadas, mientras Rollins respondió con saltos y golpes desde la barrera del público y dentro del ring. Ambos intercambiaron ataques en las cuerdas y esquineros, buscando dominar a su rival, con Seth burlándose de Cody en varios momentos.

► Momento clave de la lucha Seth Rollins vs Cody Rhodes

El punto decisivo llegó en los últimos minutos. Tras varios intercambios de golpes y lanzamientos, Seth golpeó a Cody con el reloj que el mismo le había regalado, despupes ejecutó un Coast to Coast headbutt y un stomp desde la segunda cuerda para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Seth Rollins se convierte en el nuevo Campeón WWE Crown Jewel 2025, recibiendo el cinturón y el anillo de campeón de manos de Triple H. Cody Rhodes deberá replantear su camino tras esta derrota, mientras la historia de rivalidad y traición entre ambos continúa dejando abierta la posibilidad de futuros enfrentamientos.

