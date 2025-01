La gran Superestrella WWE, Seth Rollins, concedió recientemente una entrevista con Chris Van Vliet para su canal de YouTube, y allí, entre muchos otros temas, reveló cómo nació su animadversión y odio en la vida real hacia otro querido luchador como lo es CM Punk. Esta fue su interesante respuesta:

«Ocasionalmente, me preguntaban sobre él a lo largo de los años y veía cómo algunos comentarios salían a la luz, pero la mayor parte del tiempo simplemente no quería reconocer su existencia porque fue un cáncer para mi carrera durante muchos años mientras estaba fuera. Un cáncer intencional. Era un parásito.

► Seth Rollins explica el motivo de su odio hacia CM Punk

«Solo quería lanzarme indirectas o atacar a la empresa; lo intentaba. Nunca quise darle importancia porque lo veía como un troll. No quería reconocer esas cosas porque entonces parecería que importaban, y no lo hacen, pero internamente sí me molestaba, porque nosotros estábamos luchando.

«Ese elenco, él se va en 2014, creo. Estábamos trabajando duro. Estábamos dando lo mejor de nosotros con el material que nos daban, que a menudo era basura, y hacíamos lo mejor que podíamos con ello.

Él estaba en una posición en la que ya había ganado mucho dinero y simplemente se fue. No había una alternativa en ese momento. AEW no existía. No había otro lugar a dónde ir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Empacar y renunciar porque los sentimientos de CM Punk estaban heridos?

«Porque eso era lo que él quería de los demás. No quería que las personas que eran sus amigos se quedaran y trabajaran para la empresa porque lo veía como una traición hacia él.

«Y yo pensaba, ‘Hombre, este es mi trabajo soñado y mi medio para ganarme la vida. Estoy tratando de llegar al nivel en el que tú estás. No tengo el lujo de simplemente renunciar. No puedo ir a otro lado y que me paguen este tipo de dinero.

«Tampoco puedo trabajar hasta los 60.’ Fue una de las cosas más egoístas que he visto de un ser humano: irse como lo hizo y esperar que otros lo siguieran, y luego lanzar críticas desde lejos sin siquiera explicarles a sus amigos por qué era tan resistente a continuar esas amistades. Nunca obtuve una respuesta de él.

«Sí, éramos amigos hasta que se fue. Teníamos una relación de mentor y aprendiz. Yo era mucho más joven, así que no presionaba. Le envié algunos mensajes de texto y lo llamé después de que se fue, pero no me sentía lo suficientemente cómodo con él como para presionar ese límite. Éramos compañeros, pero él estaba aquí y yo estaba aquí abajo.

«No quería cruzar esa línea, y después de un tiempo simplemente lo dejé pasar. Incluso a lo largo de los años, me acerqué a él un par de veces para intentar entablar una conversación y ver si estaba interesado en regresar, y nada, ninguna respuesta, excepto cuando tenía la oportunidad, hablaba toda la basura que podía».