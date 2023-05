Seth Rollins festeja su cumpleaños con un nuevo título

En la lucha que abrió Night of Champions, Seth Rollins se enfrentó a AJ Styles, a quien derrotó luego de un gran combate para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo. Al final, el propio Triple H se encargó de darle el flamante título, el cual no va a seguir el mismo linaje que su precedente, que fue llamado en su época como el “Big Gold”.

Confirmando los pronósticos, Seth Rollins logró el Campeonato Mundial de Peso Completo y ahora la marca Raw tendrá un título por el cual muchos van a aspirar, a diferencia de lo que pasaba cuando Roman Reigns era el único monarca.

WWE ha decidido “reconocer” al nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, y lo hizo con un mensaje de cumpleaños publicado en su cuenta oficial de Twitter, ya que este domingo el Visionario cumplió 37 años de edad.

Happy Birthday to the brand new World Heavyweight Champion @WWERollins ! pic.twitter.com/YL5bVaErpk

Evidentemente, el propio Seth Rollins decidió compartir con otro mensaje en la misma red social, evidentemente emocionado por festejar su onomástico con un nuevo logro a nivel profesional.

Solid way to kick off another go around the sun.

WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION pic.twitter.com/6Kfus0Hlf5

— Seth Rollins (@WWERollins) May 28, 2023