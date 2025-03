Seth Rollins, Roman Reigns y CM Punk, tres de los íconos más grandes de los últimos 15 o 20 años en WWE se enfrentarán en una triple amenaza en WrestleMania 41.

Entre todas las declaraciones que están surgiendo acerca del combate, veámos cómo se siente «The Visionary» según sus propias palabras en The Rich Eisen Show:

“Quiero decir, si lo miras, tres de los íconos más grandes de los últimos 15 o 20 años. Creo que hay mucha animosidad entre los tres personajes que mencionaste. Sé que hay una animosidad real entre Punk y yo, y entre Roman y Punk. Creo que entre Roman y yo hay mucho respeto profesional, pero también un poco de desconfianza. Tenemos una historia extensa.

Así que creo que lo que vas a ver son tres elementos muy, muy explosivos, y en las luchas de Triple Amenaza no hay reglas. No hay descalificaciones ni cuentas fuera, así que realmente tenemos todo a nuestra disposición para encargarnos de los otros dos. Estoy muy emocionado por ello. No se tiene la oportunidad de hacer combates de Triple Amenaza en WrestleMania muy a menudo. Generalmente es un enfrentamiento individual, uno contra uno.

Así que hay mucho en juego y, como mencionaste, mucha historia. Tenemos aproximadamente un mes para profundizar en todo esto, así que creo que irá saliendo, y tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de emociones provoca en nuestra audiencia. Somos tres favoritos de los fans, pero algo que he notado es que, por mucho que estas multitudes me amen, en el momento en que empiezo a hablar de CM Punk o Roman Reigns, no están muy contentos con eso.

Es lo mismo cuando Punk habla de mí o de Roman, o cuando Roman habla de mí o de Punk. Les encanta levantar el dedo en el aire, pero cuando empiezas a hablar mal de los tipos que les gustan, entonces no saben cómo sentirse. Así que hay muchas emociones complejas entre los tres y entre la audiencia. Estoy muy interesado en ver cómo se desarrolla todo.”