Seth Rollins explica sus dos chamarras azules

Durante su rivalidad con Bronson Reed, en un episodio de WWE RAW, Seth Rollins se quitó la chamarra para pelear con él y… ¡tenía otra chamarra azul debajo!

I listened to the Seth/CVV podcast and was cryin when bro started talking about the blue jacket moment 😭 pic.twitter.com/U14vYHLz2x — 𝐝𝐚𝐯𝐞 (@DaveDontMiss) January 10, 2025

► Las dos chamarras azules

Aquello se convirtió en meme y «The Visionary» quiso explicar qué pasó mientras hablaba recientemente con Chris Van Vliet en Insight:

«Seth Rollins tiene un armario en el otro lado de la casa, en una de las habitaciones de invitados, y ese armario es una locura. Está en constante rotación. Es uno de los pocos armarios que tiene Seth Rollins: en Iowa, en Los Ángeles, en el autobús. De hecho, he enviado la mayoría de mis cosas al archivo de WWE. Algunas cosas las puedo usar en todas partes, pero si las uso en televisión, las guardo y las envío a los archivos para que hagan lo que quieran con ellas. Creo que acaban de firmar un nuevo acuerdo con Topps y van a sacar tarjetas con pedazos de camisetas y trajes. Hemos hecho cosas geniales en eventos importantes donde colocan trajes en maniquíes para que los fans los vean. No quiero deshacerme de todo. También he donado una buena parte de cosas, así que probablemente haya niños caminando por ahí con unos zapatos raros al revés de Seth Rollins. Están por todas partes. Es demasiada ropa. Anhelo el día en que pueda volver a usar mis propias camisetas y pantalones.

«Mi estilista, Troy, siempre dice: ‘Estoy pensando en algo loco’. Adelante. Ahora, es parte del atractivo. ‘¿Con qué va a salir esta semana?’ Antes, la gente se burlaba al principio. Ahora, todos están de mi lado. Es parte del espectáculo. ‘Esos zapatos. Ese sombrero.’ Pasan cosas raras, como cuando tenía este atuendo azul con un chaleco azul y me lo quité, lo rompí, pero parecía como si fueran dos chamarras. No lo eran. Era un chaleco y una camisa. Parecían dos chamarras porque no podías ver las sombras del chaleco. Me lo arranqué camino a pelear contra Bronson Reed y la gente decía: ‘Se quitó una chamarra y lleva la misma chamarra debajo.’ (Parecía como) la máscara de Sting (cuando se la quitaba) y el maquillaje de Sting estaba debajo. Cosas raras como esa pasan. Es algo divertido y genial para que la gente espere. Cuando lo haces 52 semanas al año, ciertamente se acumula.»

