Seth Rollins explica porque no funcionó su alianza con Becky Lynch en WWE

Pocas parejas dentro de la lucha libre han capturado la atención del público como Becky Lynch y Seth Rollins. Con un impresionante historial como campeones en la WWE, esta pareja de la vida real ha enfrentado desafíos tanto en el cuadrilátero como fuera de él.

En una reciente entrevista, Seth Rollins compartió detalles sobre su relación y cómo se ha entrelazado con el mundo de la lucha libre.

Desde WrestleMania 35, Becky Lynch ostentaba los títulos femeninos de WWE Raw y WWE SmackDown, mientras que Seth Rollins era el Campeón Universal de WWE. Su romance se hizo público en televisión cuando ambos se vieron envueltos en rivalidades intensas con otros luchadores, Baron Corbin y Lacey Evans, respectivamente.

El hecho de que Becky y Seth trabajaran juntos fue complicado. Sin embargo, la vida no siempre fue fácil para esta poderosa pareja. Rollins reveló que cuando comenzaron su relación, sus personajes y mentalidades estaban en puntos muy diferentes. En ese momento, él lidiaba con dudas y depresión, mientras que Becky luchaba por encajar su papel de «The Man» con su vida personal. Esta combinación se convirtió en un desafío, ya que la audiencia a menudo tenía dificultades para separar la verdad de la historia.

WWEEsta fue una de las razones por las cuales Rollins siente que su alianza no funcionó en televisión, pues los personajes no cuadran del todo.

Sin embargo, le gustaría que pudiera haber una segunda oportunidad para esa alianza, pues ambos luchadores y personajes han trabajado y crecido mucho.

«Ambos somos personajes fuertes e independientes, capaces de llevar nuestras propias historias, lo cual es realmente fascinante. Si alguna vez volviéramos a esa situación, me encantaría darle una segunda oportunidad. Creo que hay mucho potencial en esa dinámica. Sin embargo, si decidimos no hacerlo, estamos bien con haberlo intentado en el pasado y que no haya funcionado. Lo más importante es que seguimos felizmente casados, y eso es algo maravilloso».