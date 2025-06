Bronson Reed hizo su sorprendente regreso durante el reciente WWE Saturday Night’s Main Event, donde se alió con Seth Rollins, Paul Heyman y Bron Breakker, haciendo aún más temible al grupo, acabando con CM Punk y Sami Zayn luego de concluido su combate, y continúan causando estragos desde entonces.

► Seth Rollins no se ve como un villano

Durante su entrevista reciente en Up & Adams con Kay Adams, Seth Rollins rechazó la idea de haberse vuelto rudo y explicó cómo se formó realmente este poderoso grupo que lidera, aadiendo que no se ve como un villano, sino que más bien se ha llenado de seguidores.

«No soy un villano. Soy un buen tipo. No he cambiado nada. Simplemente resulta que la gente ha acudido a mí. La gente me ha atraído en masa».

La entrevistadora le preguntó al ex Campeón Mundial sobre la dinámica del chat grupal con esta nueva facción, y Rollins soltó una carcajada, mencionando la particularidad con Bron Breakker.

«Es genial. Sorprendentemente, sí. Emojis, memes, gifs… ¡eso sí que está pasando!«.

«Bron Breakker no participa. No escribe mensajes. Pasa mucho tiempo en el barco. Es pescador».

Seth Rollins y Paul Heyman han intentado justificar sus acciones últimamente, aunque evidentemente la gente no les cree y genera rechazo. Sin embargo, una cosa parece cierta en este punto, y es que el Visionario busca apoderarse de RAW, volver a ser Campeón Mundial y asegurarse de que CM Punk esté fuera de la WWE.

En cuanto al futuro inmediato, Seth Rollins formará parte de la lucha de escaleras de Money in the Bank este fin de semana, y ve en este maletín como su boleto a la cima.