Seth Rollins: «Engañé a todo el mundo»

Aunque Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter ya había reportado que todo lo relacionado con la lesión grave en la rodilla de Seth Rollins era parte de una historia televisiva en donde iba a aparecer en SummerSlam 2025, canjear su maletín de Money in the Bank 2025 ante el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, y ganar el título, tal cual como ocurrió.

El flamante Campeón Mundial de Peso Completo estuvo en The Rich Elsen Show y allí reveló todos los detalles de cómo pudo engañar a todos los fans, incluyendo el hecho de que junto a Becky Lynch, su esposa, fueron a comer con Bianca Belair y Montez Ford y él llevó sus muletas y les dijo que estaba lastimado:

► Seth Rollins , orgulloso de su lesión falsa

«Bueno, mira, Rich, por más que te quiero. Y te quiero. Los quiero a todos ustedes. Si realmente estuviera lesionado… no puedo revelar mis secretos ahora mismo. Esta noche, sintonicen Netflix. Estaremos en vivo a las 8 p. m. del Este / 5 del Pacífico. Transmisión global.

«Ahí podrán escuchar todo, pero no puedo entrar en muchos detalles aquí. Solo quería pasar por aquí y agradecerles a ustedes y decirles cuánto valoro que me hayan dado una plataforma para engañar al mundo entero, de verdad. Engañé al mundo entero. No hay otra forma de decirlo. Engañé al mundo entero..

«La recompensa por esta farsa fue más hermosa de lo que jamás hubiera imaginado, y eso compensa el dolor “atroz” que sufrí andando en muletas durante tres semanas para que todos creyeran que estaba lesionado..

«Para mantener las apariencias, pedí la ayuda de Becky Lynch y de nuestra hija Roux, de cuatro años, con Becky incluso publicando un video en Instagram el mes pasado en el que se me ve cojeando con muletas mientras intento seguirle el paso a Roux..

«Mi esposa fue una participante involuntaria en esta farsa. Estaba muy molesta conmigo por hacerla mentirle a todos sus amigos y familiares durante casi tres semanas. Estaba muy molesta. Le dije: “Cariño, solo confía en mí. El desenlace valdrá la pena”.

«Mi hija pensó que era un juego. Pensó que era un jueguito divertido. Le dije: “Papi tiene una boo-boo de mentira, digámoslo así, durante unas semanas. Así que mantengámoslo en secreto, ¿de acuerdo?” Lo primero que hizo fue ir y contárselo a su profesora de preescolar, la señorita Joy. Lo primero que hizo. Inmediatamente».