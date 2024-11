¿Seth Rollins en ‘Capitán América: Un nuevo mundo’?: «No soy yo»

Seth Rollins dará vida a King Cobra, un personaje relacionado con la Serpent Society, en la película ‘Capitán América: Un nuevo mundo’, se informaba a mediados de 2023, cuando también la Superestrella de WWE comentaba:

«Estoy comprometido con un cierto nivel de confidencialidad, por lo que no puedo revelar demasiada información al respecto. Lo que puedo decir en respuesta a tu pregunta es que es genial, es genial tener oportunidades de hacer algo fuera de tu zona de confort. Esto es lo que amo, WWE, la lucha libre profesional, es todo lo que siempre he querido hacer y todo lo que pretendo hacer como carrera mientras pueda, pero cuando alcanzas cierto nivel en esta industria, siempre habrá oportunidades que se presenten y me encanta aprovechar esas oportunidades en este punto de mi carrera».

Más de un año después Marvel y Disney han lanzado el tráiler oficial de la película y no están faltando los fanáticos que creen verlo, como uno de ellos al que el propio luchador contestó, aunque no como le hubiera gustado:

«No soy yo, chico, lo siento».

Claro, aquí podría entrar aquello de la confidencialidad que mencionaba el año pasado. De hecho, tampoco son pocos los que responden a «The Visionary» diciendo que tienen muchas ganas de verlo en la nueva del Capitán América.

I completely missed him in the trailer (my bad) but Seth IS in Captain America: Brave New World!!! We WON!!!! pic.twitter.com/EHIsjsLktn

— Britt- |Fan Account| (@sethlovesbritt) November 10, 2024