Seth Rollins: «En AEW no tienen a un John Cena»

Estaba finalizando el 2024 cuando Dave Meltzer publicó lo siguiente: «A AEW les falta el «babyface» superestrella, ese héroe que casi nunca pierde y ocupa la posición principal. Es algo que necesitan desesperadamente en una promoción con tantos ángulos de dominio por parte de los ‘heel’». Mi compañero Rafael Indi realizaba en base a estas palabras un interesante análisis poniendo el foco sobre John Cena.

► No hay un John Cena en AEW

Volvemos a esa cuestión cuando está empezando el 2025 por otros llamativos comentarios esta vez de Seth Rollins en Sirius XM. El también luchador de WWE compara al 16 veces Campeón Mundial con LeBron James indicando que All Elite Wrestling necesita a alguien así y puntualizando que MJF no lo es, que «The Salt of the Earth» sería más bien Luka Doncic, el nuevo base estrella de Los Angeles Lakers.

«Voy a generar algunos titulares con esto. No creo que haya nadie en AEW que esté a ese nivel si estás buscando a alguien como LeBron, como un John Cena. Así que, si buscas un ‘John Cena’ en AEW… MJF, tal vez. Sería como decir que Luka [Doncic] sería MJF. Ese es el nivel. Así de loco es.»