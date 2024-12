Seth Rollins, el nuevo obstáculo de CM Punk

Después de haber ayudado a The Original Bloodline a ganar WarGames, CM Punk abrió el programa de RAW esta semana para hablar sobre lo ocurrido en Survivor Series.

Punk logró ganarse el respeto y la confianza de Roman Reigns, a pesar de que inicialmente había ciertas reservas hacia él. Sin embargo, el luchador de Chicago no estuvo en esta lucha por altruismo, ya que ahora Paul Heyman le debe un favor.

En su intervención, Punk declaró que todo parece alinearse a su favor. Tras finalizar su rivalidad con Drew McIntyre y colaborar con Paul Heyman, ahora tiene la mirada puesta en WrestleMania, con el objetivo de abrirse camino hacia el Campeonato de WWE. No obstante, dejó claro que tiene un favor pendiente que podría cobrar en cualquier momento.

La situación dio un giro inesperado cuando Seth Rollins apareció en el ring para encarar a CM Punk. Rollins recordó que tienen cuentas pendientes y afirmó que debería haberlo destruido desde el momento en que el polémico luchador regresó a WWE. Además, señaló que, tras verlo nuevamente en Survivor Series, era el momento de cumplir con su misión.

Punk rechazó el desafío, argumentando que el único interés que alguna vez tuvo en enfrentarlo fue cuando Rollins era Campeón de WWE. Sin embargo, aseguró que ahora no le interesa esa lucha y que tiene asuntos más importantes que atender.

A pesar de la negativa, Rollins se lanzó contra Punk, iniciando una pelea a golpes que se prolongó hasta que Sami Zayn y Jey Uso intervinieron para separarlos. Sin embargo, el Visionario continuó retando a Punk y, además, insultó a Jey y a Sami por haber apoyado a Roman Reigns.

► Seth Rollins se encara con Sami Zayn

Seth acusó a Sami Zayn de traicionarlo al unirse a The Bloodline y hacer equipo con CM Punk. Por su parte, Sami aclaró que no tenía interés en aliarse con el luchador de Chicago, sino con él. Además, señaló que el «monstruo» en que se ha convertido Roman Reigns fue creado por Rollins, al traicionarlo cuando eran parte de The Shield.

La tensión siguió aumentando, con ambos intercambiando acusaciones. Finalmente, Sami Zayn, reconociendo la frustración de Rollins, lo retó a un combate, desafío que Rollins aceptó.