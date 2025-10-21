Seth Rollins, despojado del Campeonato Mundial

La más reciente edición de Raw, abrió con una noticia bomba de la mano del Gerente General de la marca, Adam Pearce, quien dijo que Seth Rollins había tenido que ser sometido a una cirugía en su hombro luego del brutal ataque de Bron Breakker y Bronson Reed la semana pasada en Raw, cuando lo traicionaron, agravando la lesión en el hombro, que en realidad, ocurrió durante su lucha ante Cody Rhodes, aunque nadie sabía qué tan grave era dicha lesión, aclaró.

► Momento clave

Así las cosas, Adam Pearce anunció que debía despojar del título a Seth Rollins y debía proclamar a un nuevo campeón, por lo que quería que el nuevo monarca se coronara en WWE Saturday Night Main Event 41, que tendrá lugar este sábado 01 de noviembre desde el Delta Center en Salt Lake City, Utah.

► ¿Y ahora qué?

Pearce anunció que CM Punk se ganó la oportunidad de buscar el título, así que tiene lugar fijo ya en una lucha de mano a mano para Saturday Night Main Event. Su rival saldrá de una batalla campal en donde se podrá ganar no solo sacando del ring por encima de la tercera cuerda a los demás luchadores, sino por conteo de tres y rendición.