Seth Rollins derrotó a Drew McIntyre, pero termina humillado

El evento de RAW de este 20 de enero, tuvo una lucha digna de un WrestleMania, y precisamente fue un combate de revancha de a última edición entre Seth Rollins y Drew McIntyre.

El escocés salió victorioso en WrestleMania 40, consiguiendo el Campeonato Mundial; sin embargo, lo perdió esa misma noche por el enfrentamiento que tuvo con CM Punk, lo que fue aprovechado por Damian Priest que cobró el maletín de Money in the Bank.

Quedaron cosas pendientes entre ambos luchadores, por lo que se enfrentaron una vez más ahora en el tercer programa de RAW en Netflix, un combate que ninguno iba a dejar perder.

El combate fue parejo, pues ambos luchadores midieron fuerza y con golpes y ataques pusieron la balanza nivelada, aunque el poder de Drew poco a poco puso las cosas a su favor, lanzando a su rival sobre la mesa de comentaristas.

Como era de esperarse, esto no fue suficiente par acabar con el Visionario, aunque sí lo diezmó, por lo que Drew siguió su ataque buscando acabar con su rival a punta de fuerza.

Rollins aprovechó su agilidad para retomar el combate justo cunado Drew más confiado estaba, conectando una patada a la cabeza de su rival para con una rueca intentar el toque de espaldas pero falló.

Seth intentó lastimar a su rival estrellándolo contra tres de los postes del ring y luego le conectó dos rodillazos poderosos para intentar dejarlo fuera de combate. Sin embargo, a pesar de sus múltiples ataques, no logró conseguir la tercera palmada.

Drew reaccionó, pero fue sorprendido por un superplex. Aun así, McIntyre respondió rápidamente con un fuerte azotón, aunque tampoco logró llevarse la victoria. Drew falló una Claymore, mientras que Rollins también erró un pisotón. Los ataques continuaron uno tras otro, sin que ninguno de los dos cediera.

Finalmente, tras varios minutos de acción, Seth consiguió atrapar con un candado cruzad a Drew, pero el escocés llegó a la cuerda para evitar la derrota. Drew contestó con una DDT del futuro, pero Rollins tampoco dejó que la cuenta terminara.

Justo cuando Drew iba a aplicar otra DDT, Seth reaccionó con un par de movimientos rápidos y se lo llevó al toque de espaldas para llevarse el combate.

Muy molesto, Drew atacó a su rival una vez terminada la lucha y justo cuando intentó conectar una claymore contra el poste, llegó Sami Zayn para salvarlo, aunque McIntyre reaccionó una vez más y se lanzó contra Seth; sin embargo, Sami intentó conectarle una patada a Drew, pero terminó por golpear a Rollins.

SAMI ZAYN ACCIDENTLY KICKS SETH ROLLINS.

HE WAS AIMING FOR DREW MCINTYRE 😭

THIS IS INSANE 🤯#WWERaw pic.twitter.com/jNMzQ5t9vh

— TribaI Wrestling (@TribalMegastar) January 21, 2025