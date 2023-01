Seth Rollins retó a Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en el estelar del primer Monday Night Raw del nuevo año. Lamentablemente para él, no pudo obtener la victoria debido a un golpe bajo que su oponente le dio cuando el réferi no miraba y que condujo al final del combate. Pero además «El Visionario» se habría lesionado aparentemente su rodilla, en lo que parecía en un inicio que se trataba parte de la historia, puesto que Theory atacó allí antes de lograr su victoria; no obstante, luego de que el programa saliera del aire, se apreció de que no pudo retirarse por sus propios medios.

► Rediseñar, Reconstruir, Reclamar, las palabras que usó Seth Rollins en el 2015

Seth Rollins es una de las principales estrellas del elenco de la WWE en la actualidad, y durante el 2022 llevó a Monday Night Raw sobre sus hombros, a tal punto que fue nombrado como el luchador número uno del año según Sports Illustrated, y parecía que empezaría el 2023 con el mismo ímpetu tras una gran actuación en su combate contra Austin Theory. Sin embargo, esta posible lesión dejó preocupado al Universo WWE, temiéndose lo peor: una posible ausencia de Royal Rumble y también de WrestleMania 39.

El Visionario recurrió a su cuenta de Twitter este martes y publicó un mensaje críptico. El dos veces campeón de Grand Slam no mencionó nada explícito sobre los eventos que ocurrieron en RAW, pero sí mencionó las mismas tres palabras que utilizó cuando se lesionó de la misma rodilla en el 2015, que lo dejó nueve meses fuera de acción.

Redesign. Rebuild. Reclaim. — Seth “Freakin’” Rollins (@WWERollins) January 4, 2023

«Rediseñar. Reconstruir. Reclamar.»

En el 2015, Seth Rollins se rompió el ligamento cruzado anterior durante un combate en un espectáculo no televisado contra Kane en 2015, lo cual requirió de una cirugía. Esperemos que lo ocurrido el lunes sea solo un susto y no un dejavú de lo que sucedió cuando fue puesto fuera de acción en el momento en el que estaba en la cima de la compañiá, en aquel entonces, siendo Campeón WWE.