Seth Rollins defenderá el Campeonato Mundial contra tres rivales

El episodio más reciente de Monday Night Raw cerró con un anuncio bastante interesante: Seth Rollins defenderá el Campeonato Mundial Peso Pesado en Clash in Paris, el próximo 31 de agosto, ante tres retadores de alto calibre: CM Punk, LA Knight y Jey Uso.

La decisión se produjo luego de un caótico combate por parejas que enfrentó a Bron Breakker y Bronson Reed contra CM Punk y LA Knight.

Aunque el resultado del encuentro pasó a segundo plano, el desenlace fue clave para el anuncio. Tras la intervención sorpresiva de Rollins, que dejó tendidos a Punk y Knight, apareció Jey Uso para equilibrar fuerzas. Sin embargo, el caos aumentó cuando Adam Pearce, gerente general de Raw, interrumpió para oficializar la lucha titular cuádruple en el evento de París.

La confirmación desató un inmediato intercambio de empujones y golpes entre los futuros retadores. CM Punk y LA Knight no esperaron a Clash in Paris para llevar su rivalidad al plano físico, mientras Jey Uso intentaba poner orden… sin éxito. The Vision regresó para reforzar el ataque contra los tres aspirantes, permitiendo que Rollins ejecutara tres stomps consecutivos, uno para cada rival