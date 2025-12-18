Seth Rollins da una actualización sobre su recuperación

Durante el pasado mes de octubre, Bron Breakker y Bronson Reed traicionaron a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que se sometió a una cirugía en su hombro, y fue despojado de su Campeonato Mundial, considerando que estará ausente por varios meses, aunque el luchador confía en llegar a WrestleMania 42.

► Seth Rollins explica cómo sucedió su lesión

Desde que se supo de su lesión y posterior cirugía, Seth Rollins no había dado muchas novedades sobre su posible regreso, aunque sí reveló a principios de diciembre que su recuperación iba según lo previsto y que recientemente le habían quitado la ortesis. Sin embargo, durante una aparición en «Games With Names», el Visionario le contó al presentador Julian Edelman cómo sufrió la lesión y cuánto tiempo espera estar de baja.

«Así que salté de un tensor por todo el ring hasta el otro, donde Cody Rhodes estaba colgado boca abajo, y le di un cabezazo. Pero al aterrizar… no acerté. Giré un poco a la izquierda, aterricé con fuerza sobre el codo izquierdo, lo impulsé hacia el hombro y lo sentí caer al instante. Pensé: ‘Ay, nos queda mucho por hacer en este combate. Nos queda mucho por hacer. ¿Cuánto puedo hacer? ¿Puedo hacerlo? ¿Deberíamos ir en otra dirección con el final? ¿Qué deberíamos hacer?’.»

«Tenía muchas cosas en la cabeza. Por suerte, no tuve que levantarlo para nada… Así que, por suerte, pude aguantar todo. Recibí su remate desde la tercera cuerda, lo cual me dio bastante miedo en ese momento, porque sabía que iba a aterrizar con fuerza sobre los hombros, así que me mantuve… bien agarrado… pero sí. Ya llevo dos semanas de la cirugía. Se trata de una recuperación de seis meses, así que veremos cómo va».

Si se mantiene la proyección inicial en torno a su tiempo de recuperación, Seth Rollins podría volver justo a tiempo para WrestleMania 42, que sería el escenario propicio para que sus fanáticos lo reciban.