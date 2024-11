Seth Rollins cree que es divertido trabajar como rudo

Seth Rollins no es ajeno a cambiar entre el papel de un técnico y un rudo en su carrera en la WWE. Desde «El Arquitecto», cuando traicionó a sus compañeros de The Shield, hasta convertirse «El Mesías» y ahora «El Visionario», el ex Campeón Mundial ha sido capaz de reinventarse para seguir siendo relevante. De hecho, en ambos papeles ha logrado saborear las mieles del éxito convirtiéndose en Campeón Mundial en su debido momento.

► Seth Rollins ve más fácil trabajar como rudo

Durante una entrevista reciente en «The Pivot Podcast», Seth Rollins explicó por qué ser un rudo es más fácil que ser un técnico en la lucha libre actual y cómo las redes sociales han contribuido a la evaluación de los fanáticos de los personajes que se les presentan.

«Siempre me vi como un villano, pero ellos se divertían mucho más. Es mucho más divertido ser un antagonista. Se siente genial tener la adulación, pero es mucho más divertido y, para ser justos, es un poco más fácil al menos en 2024 ser un villano en nuestra industria porque, quiero decir, miras a tu alrededor, a la gente le encanta lanzar odio. Quiero decir, si echas un vistazo a cualquier plataforma de redes sociales y eso es todo lo que hay, gente lanzando críticas. Entonces, es súper fácil cuando encuentras algo a lo que la gente se apega y le gusta, sabes que te subes a esa ola, pero luego llegas a la cima, entonces eres solo los Yankees y ahora todos rezarán por tu caída».

Actualmente, Seth Rollins se encuentra en el bando bueno y está en medio de una intensa rivalidad contra Bronson Reed, con quien espera ajustar cuentas en el episodio de RAW de la próxima semana.