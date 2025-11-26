Seth Rollins confía en llegar a WrestleMania 42

Durante el pasado mes de octubre, Bron Breakker y Bronson Reed traicionaron a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que se sometió a una cirugía en su hombro, y fue despojado de su Campeonato Mundial, considerando que estará ausente por varios meses.
Durante una entrevista con Something’s Burning, Seth Rollins habló sobre la lesión que lo ha mantenido fuera del ring y ofreció a los fanáticos una visión cruda de su proceso de recuperación, mencionando que no le gusta estar fuera de acción, aunque está aprovechando al máximo el tiempo de inactividad pasando más tiempo en casa con su hija y manteniéndose positivo hasta que le den el alta para volver a entrenar, y es optimista respecto a sus posibilidades de llegar a WrestleMania 42.
«Sí, o sea, no hay nada bueno en estar lesionado. Estoy tratando de encontrarle el lado positivo, ¿sabes? Puedo pasar más tiempo con mi hija, lo cual es genial, más tiempo en casa. Una vez que me quiten este cabestrillo, que es dentro de un mes, puede que esté en modo vacaciones totales por un tiempo antes de concentrarme y tener que empezar a entrenar para prepararme para volver».
«Caramba, probablemente será gradual. Ni siquiera lo sé. Calculo que unas 8 a 12 semanas de, ‘Bueno, ahora tengo que dejar de comer como un imbécil’. Probablemente 12 semanas. Además, estaremos entrando de lleno en la temporada de WrestleMania, que es cuando yo, ya sabes, tengo semanas de 12 días. Abril. Sí. Sí, eso es abril. Así que espero que alrededor de febrero, después de todo lo de las fiestas, pueda empezar a pensar: ‘Bueno, ya está. Se acabó la tontería’. Probablemente después del Super Bowl y demás, diría yo. Como un mes antes de volver. Tal vez, ni siquiera lo sé. Ya sabes, dicen que seis meses, así que esto podría ser abril.»
Si se mantiene la proyección inicial, Rollins podría volver justo a tiempo para WrestleMania 42, que sería el escenario propicio para que sus fanáticos lo reciban.