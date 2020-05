El lunes pasado en Raw, nos enteramos de que Seth Rollins va a ser padre y seguramente debe estar muy contento, a pesar de que durante su lucha programada tenía una cara de pocos amigos e incluso atacó a Rey Mysterio cuando este último iba a atacar con un 619 a Murphy, lo que trajo como consecuencia que Mysterio tuviera que recibir asistencia médica.

Recordemos que en el segmento inicial de Raw, Becky Lynch dio una confirmación de los rumores que circulaban horas antes del programa sobre su embarazo. Por este motivo, la ahora ex Campeona Raw indicó que se alejará por un tiempo de los encordados, y cedió su Campeonato a Asuka, ganadora del maletín en Money in the Bank el último domingo.

Ahora, Seth Rollins compartió su felicidad publicando una foto este jueves en su cuenta de Twitter con la foto de su prometida Becky Lynch, mostrando una prueba de embarazo con el resultado positivo, que fue tomada el día en que enteraron de las buenas noticias.

I took this a few moments after we got the best news of our lives and I don’t think could’ve captured anything more beautiful. I can’t put into words how much it means to me. Thank you all for your support over the last couple of days. December can’t come soon enough! pic.twitter.com/LJ8SCirW3r

— Seth Rollins (@WWERollins) May 15, 2020