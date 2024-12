Seth Rollins compara su carrera con la de The Rock

Si sumamos su tiempo en la escena independiente, Seth Rollins lleva ya dos décadas de carrera y se ha mantenido en los planos estelares en la WWE durante la última década (salvo el tiempo en que ha estado lesionado), y ahora se embarca en lo que podría ser una de las rivalidades más importantes de su carrera contra CM Punk, continuando su trabajo al ritmo y estilo que le dieron notoriedad en primer lugar.

► Seth Rollins cuenta el secreto de su longevidad

Durante una entrevista reciente con el Jason Khalipa Podcast, Seth Rollins habló sobre los secretos de su longevidad, contrastando su carrera con algunas otras figuras notables de la lucha libre, como The Rock. Si bien Rollins de ninguna manera intentó menospreciar los logros de alguien que en el futuro está destinado a ser miembro del Salón de la Fama WWE, señaló que su carrera en el ring duró mucho más que la de Rock.

«Si nos fijamos en los tipos que, por ejemplo, The Rock… La carrera de The Rock en la WWE fue de unos cinco años. Estuvo en la WWE sólo unos cinco años. Eso es todo. Como del 1997 al 2002, y un poco más después de eso. Pero esa fue su carrera principal. Y yo ya llevo en la empresa, ¿qué? ¿trece años? He estado en el elenco principal durante once, diez años… no, no, mentí, he estado en el roster principal durante doce años, he estado en la empresa durante catorce años. Y siento que todavía me queda mucho por hacer».

Si bien parte de eso se debe a que Rock dejó de lado su carrera de lucha libre para probar suerte (y eventualmente triunfar) en Hollywood, Seth Rollins también atribuyó su longevidad a los «cambios en la comunicación» sobre la salud y el estado físico en la lucha libre a lo largo de los años, algo que cree que no sucedía durante la época de fama de The Rock.