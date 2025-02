Seth Rollins ya tendría un combate previsto para WrestleMania 41 pero reconoce que en realidad sueña con otro que sería aún más grande. Esto quizá lo podríamos plantear pero hablamos de la cara de la WWE y del Campeonato Indiscutible.

► La lucha soñada

«En un mundo perfecto, estoy desafiando por uno de los campeonatos mundiales. Ya sea contra Gunther o Cody Rhodes… Jey Uso ganó el Royal Rumble. Cuando ganas el Royal Rumble en nuestro mundo, tienes la oportunidad de desafiar a un campeón en WrestleMania. Ya sea Cody Rhodes o Gunther, quien es nuestro campeón en Monday Night Raw, mientras que Cody es el campeón en SmackDown.

El ganador de Elimination Chamber generalmente obtiene la oportunidad de desafiar al campeón que quede, el que no haya sido elegido. No sé a quién elegirá Jey. Podría ser Gunther, podría ser Cody. Personalmente, me encantaría entrar en Elimination Chamber. Tengo una lucha clasificatoria en un par de semanas en Monday Night Raw en Netflix. Entrar a la Chamber, estampar la cabeza de CM Punk contra la lona, eliminar a todos en esa cámara, incluido John Cena, ir a WrestleMania y enfrentarme a Cody Rhodes por ese título.

Cody es un tipo con el que, cuando volvió a WWE, tuve una serie de combates. Ganó todos, tres seguidos. Perdí los tres contra Cody Rhodes. El año pasado en WrestleMania, lo ayudé a ganar el Campeonato de WWE. Creo que sería muy poético si este año, en WrestleMania, yo fuera quien le quitara el Campeonato de WWE a Cody Rhodes. Ese es mi plan perfecto. Eso es lo que me encantaría que sucediera. Hay muchas variables en juego, así que veremos qué pasa», explica Rollins en The Rich Eisen Show.

► Un regreso esperado

En otra entrevista con Maggie & Perloff, «The Visionary» habla sobre el futuro regreso a WWE de Becky Lynch:

«No creo que haya sido la última vez que la veamos en el ring. Creo que en algún momento hará su regreso, no sé cuándo. Estuvo fuera trabajando. Es la mejor y volverá«.

