Seth Rollins: «CM Punk no, pero John Cena me gusta»

Por el momento, John Cena y CM Punk son los únicos luchadores confirmados para competir en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2025 donde el ganador recibirá la oportunidad de desafiar por un título mundial en WrestleMania 41.

Who will earn the remaining spots inside the Elimination Chamber? 👀#WWEChamber pic.twitter.com/S1h4nVUYlQ — WWE (@WWE) February 4, 2025

► Sin problema. De momento…

El «Best in the World» tuvo que derrotar a Sami Zayn en un mano a mano en Raw pero «The Greatest of All Time» no necesitó de un combate clasificatorio sino que él mismo se anunció para participar en la lucha de la estructura metálica.

Algo que podría molestar a quienes busquen su hueco en la misma. Y es posible que sea así con otros pero no con Seth Rollins, según explica este en una reciente entrevista en The Pat McAfee Show:

«CM Punk en la cámara, eso no nos gusta. John Cena, eso nos gusta. Nos encanta John. John ni siquiera se calificó, ‘Soy John Cena, lo voy a hacer.’ Está bien, lo entiendo«. Luego, McAfee le preguntó a Rollins si pensó en hacer lo mismo que Cena y anunciarse a él mismo para el combate. «¿Sabes qué? He intentado eso, pero no fluye conmigo. Soy un tipo que le gusta ganarse su lugar. Me gusta una buena pelea. Tengo una pelea en un par de semanas, entraremos allí, y luego me preocuparé por Punk y Cena y preocuparme por entrar en el evento principal de WrestleMania.»

El 10 de febrero, Rollins enfrentará a Finn Bálor en un encuentro clasificatorio mientras que Rey Mysterio hará lo propio con Logan Paul.

¿Qué opinas de Elimination Chamber 2025 hasta ahora?