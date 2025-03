Seth Rollins, en plena rivalidad con CM Punk, resalta la hipocrecía del «Best in the World». Lo hace de camino a la lucha Steel Cage que los dos van a tener la semana que viene en Monday Night Raw, así como también al presumible combate que disputarán en WrestleMania 41, el cual se espera que sea una triple amenaza que involucre a Roman Reigns.

► En fin, la hipocresía

«Mira al tipo. Es un hipócrita. El mundo se va a sentar ahí y hablar de, oh, escucha todas estas cosas maravillosas que dijo sobre John Cena y la decisión que tomó en el Rumble y sobre The Rock. Amigo, has hecho todo y más de lo que estás acusando a estos tipos. Eres un cobarde, eres un fraude, abandonaste tu sueño de ser el evento principal en WrestleMania hace años. No tenemos que pasar por todas las cosas que hizo en su tiempo fuera antes de regresar. He contado la historia un millón de veces, y el hecho de que tenga el descaro de salir ahí y escupir lo que cree que es la verdad sobre estos tipos, cuando ni siquiera se mira en el espejo y se habla a sí mismo sobre todos los errores que ha cometido, que han hecho sufrir a otras personas, eso es lo que me molesta. Él ha hecho sufrir a otras personas y nunca ha asumido la responsabilidad. Así que eso es un microcosmos.

«Esta noche es solo un microcosmos de todas las razones por las que odio a este tipo. Por eso es diferente. Hay amor en otros lugares. Hay amor por Roman Reigns. ¿Estoy de acuerdo con lo que representa? Absolutamente no. Pero hay una semilla de amor ahí en algún lugar. Eso lo hace más doloroso. Eso lo hace más doloroso cuando entro ahí y tengo que hacer lo que tengo que hacer con él. Con CM Punk, no hay semilla de amor. Eso se fue. Él borró eso hace mucho tiempo. Así que es puro odio, sin adulterar. Eso es todo lo que tengo para él. Mencionaste el debut en Netflix y este combate en The Garden, odio que él sea parte de eso conmigo. Lo odio tanto«, comenta Rollins en Raw Recap.