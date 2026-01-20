Seth Rollins: «Bray Wyatt… eso me afectó mucho»

Seth Rollins y Becky Lynch, Superestrellas WWE, matrimonio y padres, hablan de muchos temas: WWE Unreal, intimidad, frustración creativa, vida familiar y más. Esto mientras «El Visionario» está lejos de los rings recuperándose de una lesión y «El Hombre» reina como Campeona Intercontinental.

► En palabras de Seth Rollins y Becky Lynch

WWE Unreal y el misterio del wrestling

Seth Rollins:

“Siempre quieres conocer lo que sea, cualquier fandom que tengas. Yo quiero saber todo lo que ocurre detrás de escena de Pearl Jam o cualquier show que estemos viendo. Pero no tiene el mismo misterio que tiene la lucha libre. Siempre está esa duda: ¿es real o no es real? ¿Cómo deciden quién hace qué parte? Esto es real, eso es falso, eso es real… La gente nunca lo sabe. Creo que la lucha libre es única en eso. Somos la única industria y forma de arte que camina por esa línea. Todo lo demás es bastante directo. Ahora como adulto, a veces extraño los días en que no sabía nada. Me gustaba ser sorprendido, me gustaba el aire de misterio. Pero cuando era niño y quería saberlo todo, la lucha libre era lo único que me dejaba pensando: ‘¿Qué está pasando realmente ahí?’”

Becky Lynch:

“Sí, yo también quería saber todo. Era fascinante descubrir ese lado interno de la lucha libre. Nuestra industria es única en eso; es la única donde usamos esa zona gris para contar nuestras historias.”

Ser grabados fuera de personaje y la vida familiar

Seth Rollins:

“No siento presión por ser el foco aunque las cámaras estén siempre. Cuando estamos en el trabajo, siempre hay cámaras en nuestras caras preguntándonos cómo nos sentimos después de un combate. Esto es constante para nosotros, no es algo nuevo ni extraño.”

Becky Lynch:

“Nuestra industria mezcla nuestra vida real con nuestros personajes, así que cualquier cámara nos encuentra siempre ‘activados’ en cierto sentido. Pero lo interesante para la audiencia es ver ese cambio: quién eres en cámara y quién eres en la vida real. Eso es fascinante.”

Su hija, su relación y la intimidad en cámaras

Seth Rollins:

“Quiero ver a nuestra hija Ry, es muy adorable. En muchas reuniones y planes, la ves saltando y moviéndose en el fondo. Se nota que siempre estamos ahí. Esos son momentos pequeños, pero muy lindos.”

Becky Lynch:

“Al principio era un poco reticente a mostrar ciertas historias, pero ahora estamos acostumbrados a estar bajo el foco. La gente sabe quién es Ry y quiénes somos nosotros, y simplemente no tratamos de escondernos demasiado. No hay material sensible de Ry que no queramos mostrar; es todo divertido y familiar.”

Bray Wyatt y el Hell in a Cell

Seth Rollins:

“Desearía que las cámaras hubieran estado en nuestro Hell in a Cell contra Bray Wyatt durante todo el fin de semana, para que la gente realmente viera lo que pasó. La experiencia fue muy difícil y nadie entiende del todo lo que sucedió; si hubieran visto todo desde el inicio hasta el final del combate, creo que tendrían un poco más de empatía.”

Narrativas, percepción pública y frustración creativa

Seth Rollins:

“Hay momentos donde la narrativa se establece y se convierte en ‘la verdad’ aunque no lo sea. La percepción se vuelve realidad, y es difícil lidiar con eso. A veces duele ver cómo las historias falsas se consolidan. Ese es un lugar donde me afectó mucho, por ejemplo con Windham. Me hubiera gustado poder mostrar lo que realmente pasó y luego rehacerlo mejor.”

Paul Heyman y su influencia

Seth Rollins:

“Paul siempre ha sido un tipo que me ha apoyado, pero a veces también ha sido mi peor enemigo. Ha estado alineado con gente como Brock Lesnar o Roman Reigns, que no quieren soltar el top. Paul es muy inteligente y entiende el negocio a un nivel que pocos hacen. Siente cuánto me importa la industria y eso genera una relación sinérgica; aunque a veces choquemos, hay respeto mutuo y un objetivo compartido: lo mejor para el negocio.”

Becky Lynch:

“Cuando Paul estaba a cargo de Monday Night Raw, llamaba cada semana para hablar de creatividad. A veces le daba comentarios muy directos y apasionados, y él siempre intentaba trabajar con eso. Tuvimos una buena relación laboral.”

TJ Wilson, R-Truth y el backstage

Seth Rollins:

“Siempre veo los shows desde el inicio hasta el final. Me gusta ayudar donde puedo y disfrutar del espectáculo en vivo. Estar cerca del público me da retroalimentación instantánea; podría hacer eso todo el día.”

Becky Lynch:

“TJ es increíble. Siempre nos está motivando, como un coach guiando una misión a Marte. R-Truth es genial para la moral del vestuario, un personaje que todos aman y que puede ir de serio a gracioso en un instante. Siempre hace mejor cualquier segmento en el que participa.”

Control, combates múltiples y Money in the Bank

Seth Rollins:

“Soy un maniático del control. Cuantos más elementos en un combate, menos puedo controlar, y eso me frustra. Por eso odio Money in the Bank, Royal Rumble o Elimination Chamber. Las escaleras que se rompen, los elementos fuera de lugar… me saca de quicio.”

Becky Lynch:

“Sí, también asumimos roles de líderes y curadores en los combates. Siempre estamos ajustando quién debe estar dónde. Me sentí muy mimada por los Sixman Tags del Shield, porque John, Roman y yo estábamos siempre sincronizados, hacíamos todo como máquina bien aceitada.”

Preguntas rápidas: fuerza, dureza, técnica, finishers

Seth Rollins:

“El luchador más fuerte: Mark Henry.

El más gracioso: R-Truth.

El más rígido: Charlotte.

El mejor técnicamente: Bryan Danielson.

El finisher más doloroso que he recibido: el spine buster gigante de Bobby Lashley. Incluso los choke slams de Big Show y Kane eran más suaves.”

Becky Lynch:

“El más fuerte: Bianca Belair.

La Rip Tide (de Rhea Ripley) no es divertida, te lanza al suelo muy fuerte, tienes que exhalar al caer. Sí, es fuerte y rápida.”

Cine y series favoritas de 2025

Seth Rollins:

“‘One Battle After Another’, ‘The Smashing Machine’, Star Wars, Gary Oldman en ‘Stop the Lights’, ‘F1’, ‘Stealing’. Todo lo que vimos estuvo genial.”

Becky Lynch:

“Amamos ‘Miss Rachel’, ‘Happy Gilmore 2’, ‘Sinners’. Realmente disfrutamos mucho el contenido de 2025.”

Combates infravalorados que recomiendan

Seth Rollins:

“Recomendaría nuestro Hell in a Cell. Mucha gente se centra en otros combates, pero el nuestro fue increíble y nadie lo reconoció.”

Becky Lynch:

“Para mí, hay demasiados combates buenos. Los que recuerdo son los de eventos en vivo: uno con Kevin Owens contra Nia Jax y Grayson Waller fue de los más divertidos que he tenido en mi vida.”

