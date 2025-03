Seth Rollins: «Becky Lynch prepara su regreso»

A finales de febrero publicábamos información interesante sobre el regreso de Becky Lynch a la WWE:

«Becky Lynch ya firmó un contrato. Se han hecho propuestas creativas para que esté en WrestleMania y esperan que participe, aunque no sé exactamente cuáles han sido esas ideas. Considerando las historias actuales con Bayley, Roxanne Pérez, Charlotte, Tiffany Stratton, Rhea Ripley y Bianca Belair, debería haber espacio para Becky enfrentando literalmente a quien ella quiera. Sobre los rumores de retiro: hubo una entrevista de hace aproximadamente un año en la que Becky hablaba de su futuro incierto. Pero eso fue cuando su contrato estaba por expirar, no ahora. En ese momento consideraba tomarse un descanso con anticipación. Actualmente, está mucho más cerca de volver que de alejarse».

Embed from Getty Images

► Ya se está preparando

Tirando del mismo hilo, confirmamos que «The Man» ya se está preparando para volver a los cuadriláteros. Es clave señalar que no hablamos de un reporte sino de las palabras de su esposo, Seth Rollins, en una reciente entrevista con WFAN:

«Se tomó unos meses de descanso. Hizo algunos proyectos de televisión, así que se está preparando para volver. Aún no sé cuándo sucederá eso, pero sí, ella está activa. No diré que está retirada. No ha mencionado nada sobre el retiro. Hay planes futuros para ella en la lucha libre profesional.»

Y mientras Becky se prepara, Seth fue atacado (junto a CM Punk) por Roman Reigns en el episodio más reciente de Monday Night Raw.