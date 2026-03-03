Seth Rollins ataca brutalmente a Paul Heyman y lo hace sangrar

El regreso de Seth Rollins ha sido sinónimo de venganza, pues tiene en la mira a quienes lo traicionaro e hicieron que perdiera el Campeonato Mundial WWE.

The Vision —compuesto por Paul Heyman, Logan Paul y Austin Theory— hizo su entrada en medio de un sonoro abucheo. Un visiblemente molesto Heyman tomó el micrófono para asegurar que él debería estar dando la bienvenida al público, pero en lugar de eso debía hablar de Seth Rollins y de cómo arruinó los planes de su facción.

La arena comenzó a corear a capella el tema de “The Visionary”, lo que desató la furia del “Oracle”. “Odio esa maldita canción, y odio a Seth Rollins”, disparó Heyman, acusándolo de adjudicarse méritos como cofundador de The Shield y de The Vision, además de haberle robado el momento a Logan Paul en Elimination Chamber.

Heyman prometió que la próxima vez que vieran a Rollins lo destrozarían. Austin Theory recordó que conoce a Seth desde hace años, mientras que Logan Paul, aún furioso, destacó que eliminó a tres participantes en Elimination Chamber antes de que Rollins le costara la victoria. Incluso amenazó con secuestrar Raw hasta que apareciera.

El gerente general Adam Pearce salió para frenar la situación y dejó claro que eso no sucedería, insinuando además que The Vision podrían estar detrás del ataque a Jey Uso. Heyman negó cualquier implicación, aunque reiteró su promesa de acabar con Rollins. Pearce entonces reveló que Seth no estaba en el recinto porque no contaba con el alta médica.

► La emboscada de “The Visionary”

De pronto, varios enmascarados comenzaron a aparecer alrededor del ring. Theory y Logan salieron tras dos de ellos, dejando a Heyman completamente solo. Otro encapuchado surgió en la rampa, provocando el pánico del manager, quien suplicó clemencia.

En ese instante, un nuevo enmascarado apareció a su espalda: era Seth Rollins. Armado con una silla metálica, atacó sin piedad a Heyman en la espalda. El impacto lo hizo caer de rodillas y, tras el castigo, Rollins lo remató con un stomp devastador.

El asalto fue tan violento que Heyman terminó sangrando en el centro del ring, mientras oficiales y personal médico acudían de inmediato para asistirlo. Rollins, por su parte, se retiró entre el público, dejando claro que, aunque no tenga el alta médica, sigue siendo el arquitecto del caos en WWE.