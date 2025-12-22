En el pasado mes de octubre, Bron Breakker y Bronson Reed traicionaron a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que se sometió a una cirugía en su hombro, y fue despojado de su Campeonato Mundial, considerando que estará ausente por varios meses, aunque el luchador confía en llegar a WrestleMania 42, y afirmando que regresará para recuperar el Campeonato que no perdió en el ring.

► Seth Rollins continúa recuperándose de su operación

Seth Rollins fue sometido a una cirugía hace varias semanas y se encuentra en fase de recuperación de su brazo tras su desgarro en el manguito rotador. Sin embargo, durante el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers, se vio al Visionario interactuando con el público en el borde del campo, liderando cánticos con toda su energía y sin ninguna restricción física aparente, ya que movía los brazos eufóricamente mientras arengaba al público en el Soldier Field de Chicago, evidenciándose un gran avance en su recuperación. Este momento fue capturado por la cuenta oficial de X de los Chicago Bears.

«¡Vamos Bears! ¡Vamos Bears! ¡Vamos Bears! ¡Vamos Bears!»

Al final, los Chicago Bears derrotaron a los Green Bay Packers 22 a 16 en tiempo extra, consolidando su primer puesto en la NFC Norte con un récord de 11 victorias y 4 derrotas. Seth Rollins es un reconocido hincha del equipo de Chicago y no perdió la oportunidad de apoyarlos para que el equipo consiga una remontada increíble durante el encuentro.

Aunque no se ha informado oficialmente sobre el tiempo de recuperación de Rollins, el propio luchador especificó hace pocos días que el tiempo de recuperación podría ser de hasta seis meses.